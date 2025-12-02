Ισχυρή πρωτιά κατέγραψε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας ποσοστό 24,1% και αφήνοντας σημαντική απόσταση από τους ανταγωνιστές της. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Mega συνεχίζει να κυριαρχεί στη ζώνη του, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha με 18,5%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση της πρωινής εκπομπής με το κοινό της. Ακολούθησε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, που σημείωσε 9,6%, κινήσεις που δείχνουν τάσεις ανακατατάξεων στη μάχη της πρωινής ενημέρωσης.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ANT1 με 6,9%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» στο Open κατέγραψε 5,9%, διατηρώντας μεν τη βάση του αλλά χωρίς σημαντική άνοδο. Τέλος, η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ίδιας ζώνης σημείωσε 2,9%, μένοντας στις τελευταίες θέσεις της τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό.

Τα νούμερα διαμορφώνουν για ακόμη μία φορά ένα ανταγωνιστικό σκηνικό, όπου το Mega δείχνει ξεκάθαρα την υπεροχή του, την ώρα που τα υπόλοιπα κανάλια αναζητούν στρατηγικές για να ενισχύσουν τη θέση τους στη δύσκολη και απαιτητική πρωινή ζώνη.

