Σαφή πρωτιά κατέγραψε η «Κοινωνία Ώρα Mega» στο δυναμικό κοινό, καθώς βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης με ποσοστό 17,6%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στη πρωινή ενημερωτική ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 15%, διατηρώντας σταθερή την απήχησή του στο κοινό που προτιμά έναν πιο ψυχαγωγικό τόνο τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 11%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 8,6%.

Το «Ώρα Ελλάδος» στο Open βρέθηκε στο 7,3%, με την εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς Νωρίς» να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, σημειώνοντας 0,8%.

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά πεδίο σκληρού ανταγωνισμού, με τους τηλεθεατές να επιβραβεύουν εκπομπές που προσφέρουν άμεση, ουσιαστική και πολυεπίπεδη ενημέρωση.

