2025-11-25 09:22:01
Φωτογραφία για Πρωινή ενημέρωση: Στην κορυφή η «Κοινωνία Ώρα Mega» στο δυναμικό κοινό



Σαφή πρωτιά κατέγραψε η «Κοινωνία Ώρα Mega» στο δυναμικό κοινό, καθώς βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης με ποσοστό 17,6%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στη πρωινή ενημερωτική ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 15%, διατηρώντας σταθερή την απήχησή του στο κοινό που προτιμά έναν πιο ψυχαγωγικό τόνο τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 11%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 8,6%.

Το «Ώρα Ελλάδος» στο Open βρέθηκε στο 7,3%, με την εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς Νωρίς» να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, σημειώνοντας 0,8%.

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά πεδίο σκληρού ανταγωνισμού, με τους τηλεθεατές να επιβραβεύουν εκπομπές που προσφέρουν άμεση, ουσιαστική και πολυεπίπεδη ενημέρωση.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ψυχαγωγία: Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό - Τέταρτο το Πρωινό...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγία: Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό - Τέταρτο το Πρωινό...
Αντώνης Σρόιτερ: Έχω δεχτεί προτάσεις για να φύγ - Αν δεν με θέλουν από τον Alpha, κάποιος θα βρεθεί να με πάρει
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αντώνης Σρόιτερ: Έχω δεχτεί προτάσεις για να φύγ - Αν δεν με θέλουν από τον Alpha, κάποιος θα βρεθεί να με πάρει
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Το Deal στην κορυφή – Αναλυτικά οι επιδόσεις στο δυναμικό κοινό
Απογευματινή ζώνη: Το Deal στην κορυφή – Αναλυτικά οι επιδόσεις στο δυναμικό κοινό
Prime Time & Late Night: Ποιοι κυριάρχησαν στο δυναμικό κοινό
Prime Time & Late Night: Ποιοι κυριάρχησαν στο δυναμικό κοινό
Πρωινή ψυχαγωγία: Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό - Τέταρτο το Πρωινό...
Πρωινή ψυχαγωγία: Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό - Τέταρτο το Πρωινό...
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό - Τελευταία στην κατάταξη η εκπομπή
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό - Τελευταία στην κατάταξη η εκπομπή "Ώρα για Ψυχαγωγία"
Μηνιαίο “λουκέτο” από Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star
Μηνιαίο “λουκέτο” από Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό - Τελευταία στην κατάταξη η εκπομπή
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό - Τελευταία στην κατάταξη η εκπομπή "Ώρα για Ψυχαγωγία"
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/11/2025)
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΗΜΑΤΑ WIFI ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΗΜΑΤΑ WIFI ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Συντάξεις: Tι αναδρομικά επιστρέφονται στους συνταξιούχους και για ποιες περικοπές [αναλυτικοί πίνακες]
Συντάξεις: Tι αναδρομικά επιστρέφονται στους συνταξιούχους και για ποιες περικοπές [αναλυτικοί πίνακες]
Τριήμερη απεργία παραλύει το Βέλγιο: Τρένα ακινητοποιημένα, αεροσκάφη καθηλωμένα και σχολεία κλειστά
Τριήμερη απεργία παραλύει το Βέλγιο: Τρένα ακινητοποιημένα, αεροσκάφη καθηλωμένα και σχολεία κλειστά