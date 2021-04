themaygeias

Δεδομένη είναι από την προσεχή εβδομάδα η αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων κορονοΐού λόγω της προσθήκης των self test στη «φαρέτρα των όπλων» έναντι της πανδημίας, δηλώνει η κ. Βάνα Παπαευαγγέλου, ενώ την ίδια στιγμή ο Γκίκας Μαγιορκίνης εφιστά την προσοχή τονίζοντας ότι ένα αρνητικό τεστ δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό και μη τήρηση των μέτρων προστασίας.Η «πρεμιέρα» των self test, αρχής γενομένης από μαθητές και εκπαιδευτικούς, είναι αναμενόμενο πως θα οδηγήσει σε άνοδο στον αριθμό των καταγραφόμενων κρουσμάτων, όπως ανέφερε κατά την τακτική ενημέρωση για την πανδημία η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου.«Αυτός είναι όμως ο στόχος μας με τα self tests: Να βρίσκουμε τους ασυμπτωματικούς ώστε να τους απομονώνουμε εγκαίρως» σημείωσε η κ. Παπαευαγγέλου.Αναφερόμενος από πλευράς του στα self test για τον κορονοϊό, ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, υπογράμισε πως αποτελούν «ένα ακόμα εργαλείο στην τιτάνια προσπάθεια που κάνουμε για την επιστροφή στην κανονικότητα».Ως προς τη διαδικασία, ανέφερε πως γνωρίζουμε βάσει των αποτελεσμάτων από άλλες χώρες ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβής, σημείωσε όμως πως όπως και όλα τα τεστ για τον κορονοϊό δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τη νόσο 100% -εξ ου και ένα αρνητικό τεστ δεν πρέπει να μεταβάλλει τη συμπεριφορά μας ως προς την τήρηση των μέτρων προστασίας.«Για τη διαδικασία γνωρίζουμε, από αποτελέσματα σε άλλες χώρες, ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβής. Να επισημάνουμε όμως ότι όπως όλα τα τεστ για τον κορωνοϊό δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τη νόσο στο 100%. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να υπάρχει χαλάρωση σε περίπτωση αρνητικού τεστ, καθώς θα πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε τους κανόνες ασφαλείας» τόνισε.Ο κ. Μαγιορκίνης έκανε λόγο για τιτάνια προσπάθεια εκκίνησης της καθημερινότητας, επισημαίνοντας ότι την τελευταία εβδομάδα ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια παρουσίασε μικρή σχετικά αύξηση, ενόσω η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει. Στην Αττική, η επιβάρυνση της επιδημίας ήταν στο 7% και στο 8% στη Θεσσαλονίκη.Κοντοζαμάνης: Έχουν διατεθεί 246.700 self test έως σήμεραΤην ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πανδημία πως μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 246.700 self tests από 9.941 φαρμακεία σε όλη την επικράτεια σε μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς.Αποσαφήνισε επίσης, ότι για μαθητές και εκπαιδευτικούς η διενέργεια self test δύο φορές την εβδομάδα θα είναι υποχρεωτική στην πρώτη φάση της διαδικασίας προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια.Επανέλαβε ότι υποχρεωτική θα είναι η καταχώριση στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, του αποτελέσματος (θετικό ή αρνητικό), προκειμένου εάν υπάρχει ανάγκη να γίνει το επαναληπτικό test από επαγγελματία υγείας, αλλά και να κατοχυρωθούν τα όποια δικαιώματα έχει ο κάθε πολίτης, για παράδειγμα απουσία από τη δουλειά του ή από το σχολείο.Στην σπάνια περίπτωση μη έγκυρου αποτελέσματος test, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να προσέλθει σε δημόσια δομή όπου γίνεται επαναληπτικό test για τη νόσο Covid-19.Όπως είπε ο κ. Κοντοζαμάνης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που αφορά στην προτεραιοποίηση πληθυσμιακών ομάδων που μετά τους μαθητές θα κάνουν το self test, ακολουθούν οι εργαζόμενοι σε:ΛιανεμπόριοΜεταφορέςΧρηματοπιστωτικές υπηρεσίεςΜεταποίησηΧονδρικό εμπόριοΕστίαση, περίπτωση που είναι ανοιχτήΣτη συνέχεια θα προχωρήσει η χορήγησή τους στο γενικό πληθυσμό.Χαρδαλιάς: Νέος διαγωνισμός για ακόμη δέκα εκατ. self testΟ υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, επανέλαβε με τη σειρά του ότι τα «self test αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για την επαναλειτουργία των Λυκείων, όσο και για τα επόμενα βήματά μας σε άλλους τομείς δραστηριότητας».«Μας επιτρέπουν να προφυλάξουμε εμάς και τους γύρω μας, σε συνδυασμό με τα μέτρα αυτοπροστασίας, κάνουν δυνατά κάποια βήματα ελευθερίας πριν ολοκληρωθεί το τείχος ανοσίας που χτίζουμε με τον εμβολιασμό» σημείωσε.Ως προς το διαγωνισμό προμήθειας των self test, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε ότι έγινε «με όλους τους κανόνες νομιμότητας» και με «πλήρη διαφάνεια», και προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι απρόσκοπτη, και να διασφαλιστούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων που τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν, «έχουμε ήδη προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για την προμήθεια ακόμα 10 εκατομμυρίων self test».«Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε ισχυρό ενδιαφέρον, όπως αποδεικνύει ο μεγάλος ανταγωνισμός, καθώς υπέβαλαν προσφορά 31 οικονομικοί φορείς. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε με πλήρη διαφάνεια και οι πέντε εταιρείες που πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές προκρίθηκαν, σε συνέχεια και του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ενώ έχουν προβλεφθεί κυρώσεις σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ανέφερε.«Τα self test είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των Λυκείων. Και στόχος είναι, όπως γνωρίζετε, τα τεστ αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες το συντομότερο δυνατό» σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.Και προσέθεσε πως «προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία διάθεσής τους θα είναι απρόσκοπτη, έχουμε ήδη προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για την προμήθεια ακόμα 10 εκατομμυρίων self tests. Έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων που τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν».Πώς θα απορρίπτουμε στα σκουπίδια τα self testΟδηγίες για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων από τη χρήση των self-test δόθηκαν από τη γενική γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή την έναρξη της μαζικής χρήσης των εν λόγω self-test από τους πολίτες.Ειδικότερα, εάν το τεστ είναι αρνητικό:Απορρίπτεται μαζί με τα λοιπά αστικά απόβλητα, δηλαδή τοποθετείται σε πλαστική σακούλα και απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων (πράσινο ή γκρι κάδο).Αν το τεστ είναι θετικό:Απορρίπτεται από κοινού με τα αναλώσιμα του ασθενούς, σε σακούλα καλά κλεισμένη η οποία τοποθετείται σε κλειστό κάδο εντός της οικίας και στη συνέχεια σε δεύτερη σακούλα, η οποία κλείνει το ίδιο σφιχτά, χωρίς να γεμίσει υπερβολικά για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτής και απορρίπτεται στον πράσινο ή γκρι κάδο.Τα απόβλητα των self-test δεν τοποθετούνται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.Σημειώνεται επίσης ότι οδηγίες ισχύουν όταν δεν υπάρχει ειδική συσκευασία απόρριψης για το self-test. Τέλος υπενθυμίζεται ότι ισχύουν και οι γενικές οδηγίες για τα απόβλητα Covid-19.