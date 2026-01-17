











Η πρωινή ενημερωτική ζώνη συνεχίζει να δείχνει ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του κοινού, με την infotainment λογική να υπερισχύει της σκληρής ενημέρωσης. Στην κορυφή παραμένει το «Happy Day στον Alpha» με 15,8%, επιβεβαιώνοντας πως ο συνδυασμός ενημέρωσης και ψυχαγωγίας εξακολουθεί να είναι το πιο ισχυρό χαρτί της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 11,7%, το οποίο συνεχίζει με χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με την κυριαρχία του παρελθόντος, χωρίς ωστόσο να χάνει πλήρως τη δυναμική του. Πιο πίσω, το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ καταγράφει 10,2%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» στο Open κινείται στο 9,4%, παραμένοντας σε ρόλο συμπληρωματικού παίκτη στη ζώνη.

Στις χαμηλότερες θέσεις, το ιστορικό «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίζεται στο 5,8%, επιβεβαιώνοντας ότι η κλασική μορφή πρωινής ενημέρωσης δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις νέες τηλεοπτικές συνήθειες. Την εικόνα συμπληρώνει το «Νωρίς Νωρίς» με 4,7%, δείχνοντας ότι η ζώνη δεν συγχωρεί προγράμματα χωρίς καθαρό στίγμα και έντονη τηλεοπτική ταυτότητα.

Η συνολική εικόνα δείχνει πως το κοινό συνεχίζει να επιλέγει πιο «ανάλαφρη» ενημέρωση με ρυθμό και ψυχαγωγικά στοιχεία, αφήνοντας τα καθαρά ενημερωτικά σχήματα να παλεύουν για σταθερότητα.

