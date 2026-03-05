2026-03-05 11:18:45
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» οδηγεί την κούρσα – μάχη Mega και ΣΚΑΪ πίσω του



 Καθαρή πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέγραψε το Happy Day στον Alpha με 20,0% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του στη συγκεκριμένη ζώνη.

Πίσω του διαμορφώθηκε μάχη ανάμεσα σε Σήμερα και Κοινωνία Ώρα Mega, που σημείωσαν 12,1% και 11,8% αντίστοιχα, κινούμενα σε παρόμοια επίπεδα.

Το Καλημέρα Ελλάδα κατέγραψε 9,4%, ενώ το Ώρα Ελλάδος κινήθηκε στο 7,5%, συμπληρώνοντας τη μεσαία γραμμή της τηλεθέασης.

Στον αντίποδα, το Νωρίς – Νωρίς σημείωσε 0,7%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»
Απογευματινή ζώνη: «Οικογενειακές Ιστορίες» πρώτη – οριακή μάχη με «Live News» και «Deal»
Απογευματινή ζώνη: «Οικογενειακές Ιστορίες» πρώτη – οριακή μάχη με «Live News» και «Deal»
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: «Οικογενειακές Ιστορίες» πρώτη – οριακή μάχη με «Live News» και «Deal»
Απογευματινή ζώνη: «Οικογενειακές Ιστορίες» πρώτη – οριακή μάχη με «Live News» και «Deal»
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Πέμπτη, 5/3/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 5/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026