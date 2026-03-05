Καθαρή πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέγραψε το Happy Day στον Alpha με 20,0% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του στη συγκεκριμένη ζώνη.

Πίσω του διαμορφώθηκε μάχη ανάμεσα σε Σήμερα και Κοινωνία Ώρα Mega, που σημείωσαν 12,1% και 11,8% αντίστοιχα, κινούμενα σε παρόμοια επίπεδα.

Το Καλημέρα Ελλάδα κατέγραψε 9,4%, ενώ το Ώρα Ελλάδος κινήθηκε στο 7,5%, συμπληρώνοντας τη μεσαία γραμμή της τηλεθέασης.

Στον αντίποδα, το Νωρίς – Νωρίς σημείωσε 0,7%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.

