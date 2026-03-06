2026-03-06 10:17:06
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το Live News, το οποίο κατέγραψε 17,1% στο δυναμικό κοινό και πήρε καθαρό προβάδισμα στη συγκεκριμένη ώρα.



Αμέσως πίσω ακολούθησαν τα τηλεπαιχνίδια, με το The Chase να σημειώνει 14,2%, ενώ στο ίδιο επίπεδο κινήθηκαν το Deal και οι Οικογενειακές Ιστορίες, που κατέγραψαν 14,0%. Σε καλή τροχιά βρέθηκε και ο Τροχός της Τύχης με 12,8%.

Λίγο χαμηλότερα στη ζώνη κινήθηκε το Rouk Zouk με 10,4%, ενώ το Flat Hunters και το Στούντιο 4 σημείωσαν από 7,5%. Κοντά βρέθηκε και το Cash or Trash με 7,4%.

Στις χαμηλότερες θέσεις της τηλεθέασης καταγράφηκαν το Ένα Έξυπνο Έξυπνο… Μούτρο με 6,4%, οι Καθαρές Κουβέντες με 6,2%, το Το Χούμε! με 3,4% και το Happy Traveller (E) που περιορίστηκε στο 2,0%.



Πηγή: tvnea.com
