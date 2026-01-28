2026-01-28 09:41:12
Η μεσημεριανή ζώνη δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης: το «Αποκαλύψεις» σκαρφάλωσε στην κορυφή με 13,1%, δείχνοντας ποιος κρατάει το χέρι στο τιμόνι της μεσημεριανής ψυχαγωγίας.

Στη δεύτερη θέση, οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» κινήθηκαν δυναμικά στο 10,7%, ενώ το «Live You» περιορίστηκε στο 7,1%, παραμένοντας σε ασφαλή μεσαία τροχιά χωρίς να απειλεί την κορυφή.

Στον πάτο της ζώνης, τα «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» (4,1%) και «Ώρα για Ψυχαγωγία» (3,0%) δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό, ενώ η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» κατέρρευσε στο 1,3%, αποδεικνύοντας ότι το κοινό της ζώνης είναι… αμείλικτο.



Πηγή: tvnea.com
