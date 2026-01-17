Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη συνεχίζει να καταγράφει έντονο ανταγωνισμό, με μία εκπομπή να κρατά σταθερά το τιμόνι και τους υπόλοιπους να παλεύουν για ισορροπία. Στην κορυφή βρίσκεται η «Super Κατερίνα», η οποία κατέγραψε 17,6%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει η πιο ισχυρή επιλογή της ζώνης και σημείο αναφοράς για τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι «Αταίριαστοι» με 15,2%, διατηρώντας ισχυρή δυναμική και πιστό κοινό, χωρίς ωστόσο να απειλούν την πρωτιά. Πιο πίσω, το «Buongiorno» σημείωσε 10,4%, καταφέρνοντας να κρατηθεί σε διψήφια ποσοστά και να σταθεροποιήσει τη θέση του στη μεσαία γραμμή της ζώνης.

Ακολουθεί το «Breakfast@Star» με 9,0%, το οποίο κινείται σε ασφαλή επίπεδα χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, ενώ το «10 Πάντου» κατέγραψε 8,1%, παραμένοντας χαμηλότερα από τον βασικό ανταγωνισμό. Το «Το Πρωινό» περιορίστηκε στο 7,9%, δείχνοντας ότι εξακολουθεί να αναζητά σταθερό βηματισμό σε μια ιδιαίτερα απαιτητική ζώνη. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Πρωίαν σε Είδον» με 4,8%, επιβεβαιώνοντας ότι δυσκολεύεται να βρει ουσιαστικό αποτύπωμα στο πρωινό τηλεοπτικό τοπίο.







Πηγή: tvnea.com