Τα πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία κάνουν ήδη την εμφάνισή τους και δείχνουν πως η κορύφωση της επιδημιολογικής έξαρσης είναι «πίσω» μας και πως πλέον η κατάσταση θα αποκλιμακώνεται μέρα με την ημέρα, με στόχο να «χαλαρώνει» ολοένα και περισσότερο και το lockdown.Την Δευτέρα, 12.04.2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.606 νέα κρούσματα του ιού το τελευταίο 24ωρο στη χώρα κι από αυτά, τα 716 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 218 στην Θεσσαλονίκη. Τα τεστ (λόγω ημέρας) ήταν φανερά λιγότερα, ωστόσο τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια φαίνονται κι από τον δείκτη θετικότητας, που σταδιακά «κατεβαίνει» προς το επιθυμητό 4% και λιγότερο.Η συζήτηση, λοιπόν, για την χαλάρωση του lockdown μοιραία… φουντώνει, αν συνυπολογίσει κανείς πως απέχουμε μόλις 32 και σήμερα από τις 14 Μαΐου, την ημέρα δηλαδή που «ανοίγει» επισήμως ο τουρισμός στην χώρα. Κάτι που σημαίνει πως μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν αρθεί και οι σκληροί περιορισμοί των τελευταίων πέντε μηνών.Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, η κυβέρνηση έχει καταστρώσει έναν «οδικό χάρτη» για το άνοιγμα μιας σειράς από δραστηριότητες, μέχρι και τη συνολική άρση του lockdown, με την επέκταση του προγράμματος εμβολιασμού του πληθυσμού.Οι λοιμωξιολόγοι θεωρούν ότι το «πικ» της πανδημίας πέρασε και με τη βοήθεια των self test μπορούμε να πάμε σε σταδιακό άνοιγμα. Ας δούμε αναλυτικά τα σενάρια.Τι πάει για άνοιγμα την Δευτέρα, 19 ΑπριλίουΟι λοιμωξιολόγοι εμφανίζονται να μην είναι αρνητικοί για να ανοίξουν την επόμενη Δευτέρα:Τα εμπορικά κέντραΤα κέντρα ΑισθητικήςΤα φροντιστήρια (μόνο για τους μαθητές Λυκείου)Ελευθερία στα καταστήματα το Σάββατο του Λαζάρου, 24 ΑπριλίουΤο Σάββατο του Λαζάρου σχεδιάζεται ελεύθερη πρόσβαση στα καταστήματα, ώστε να τελειώσει πια τόσο το click in shop, όσο και το click away.Πάσχα στο χωριό; Δεν αποκλείεταιΣε ό, τι αφορά το Πάσχα στο χωριό, είναι ένα σενάριο που αυτή την ώρα δεν φαντάζει απίθανο, ειδικά αν υπάρχουν ικανές ποσότητες self test, που τώρα πάντως δεν υπάρχουν.Μέχρι το Πάσχα θα έχει εμβολιαστεί το 20% του πληθυσμού, οπότε δεν είναι απίθανο να «ανοίξουν» οι μετακινήσεις κι από νομό σε νομό. Τις απαντήσεις, ωστόσο, θα τις έχουμε την επόμενη Τετάρτη.Σίγουρα πάντως το Πάσχα θα ανοίξουν οι οργανωμένες παραλίες και μετά το Πάσχα σχεδόν όλα.Δευτέρα, 10 Μαΐου ανοίγουν όλα τα σχολείαΣύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης τη Δευτέρα 10/5 θα ανοίξουν:Δημοτικά – ΓυμνάσιαΕστίασηΠαιδότοποιΚτήματα για γάμους (έως 50 άτομα)14 Μαΐου: Συνολικό τέλος στο lockdown με το άνοιγμα του τουρισμούΤελευταίος θα ανοίξει στις 14/5 ο τουρισμός, που θα φέρει την απόλυτη χαλάρωση των μέτρων.Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ ΕΔΩΜε πληροφορίες από: Star