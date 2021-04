Την Πέμπτη ξεκινά η διάθεση εκατοντάδων χιλιάδων self test σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη.«Είμαστε πολύ πιο κοντά στην ελευθερία. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για το Πάσχα. Έχουμε στην διάθεσή μας όπλα όπως ο εμβολιασμός και τα self test. Μέσα στην εβδομάδα από την Πέμπτη θα διατεθούν self test και σε άλλες κατηγορίες πολιτών σε 900.000 εργαζόμενους και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Σε τράπεζες, δικαστήρια, λιανεμπόριο και στην ανοιχτή εστίαση», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο OPEN.Ο υπουργός Επικρατείας είπε ότι αποδεικνύεται από τα πρώτα στοιχεία ότι τα self test είναι αποτελεσματικά.Όσον αφορά στους εμβολιασμούς ο κ. Γεραπετρίτης κάλεσε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να μην διστάζουν και να πάνε να εμβολιαστούν. Στο ερώτημα για τα φαινόμενα συνωστισμού είπε ότι έλεγχοι γίνονται αλλά θα πρέπει και οι νεότερης ηλικίας πολίτες που αισθάνονται άτρωτοι να είναι προσεκτικοί.





themaygeias