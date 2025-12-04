Μαθηματικά: Συμβουλευόμενοι την προηγούμενη ανάρτηση, λύνουμε τα προβλήματα και τις ασκήσεις της επαναληπτικής φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη. Την ερχόμενη Πέμπτη, 11/12, είναι πολύ πιθανό να γράψουμε το επαναληπτικό μας κριτήριο αξιολόγησης στα κλάσματα (κεφάλαια 19-24). Την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί επανάληψη.Γεωγραφία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του 16ου κεφαλαίου "Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων" (βλέπουμε και την αντίστοιχη ανάρτηση). Μετά κάνουμε τις εργασίες 1, 2 και 3, στη σελίδα 23 του Τ.Ε.. Για περισσότερη ενημέρωση πάνω στις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και τις συνέπειές τους επισκεπτόμαστε τη σχετική ανάρτηση.Σχολική ζωή: Την Παρασκευή, 19/12 και ώρες 17:00 - 20:00, στο Ωδείο Αθηνών, θα γίνει η παρουσίαση των μακετών του προγράμματος STEAM "Έξυπνες πόλεις", παρουσία αντιπροσωπείας μαθητών και των γονέων τους. Δείτε το πρόγραμμά σας για να δηλώσετε συμμετοχή έως τη Δευτέρα, 8/12.

