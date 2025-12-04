2025-12-04 13:14:21
Φωτογραφία για Πέμπτη, 4/12/2025: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Συμβουλευόμενοι την προηγούμενη ανάρτηση, λύνουμε τα προβλήματα και τις ασκήσεις της επαναληπτικής φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη. Την ερχόμενη Πέμπτη, 11/12, είναι πολύ πιθανό να γράψουμε το επαναληπτικό μας κριτήριο αξιολόγησης στα κλάσματα (κεφάλαια 19-24). Την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί επανάληψη.

Γεωγραφία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του 16ου κεφαλαίου "Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων" (βλέπουμε και την αντίστοιχη ανάρτηση). Μετά κάνουμε τις εργασίες 1, 2 και 3, στη σελίδα 23 του Τ.Ε.. Για περισσότερη ενημέρωση πάνω στις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και τις συνέπειές τους επισκεπτόμαστε τη σχετική ανάρτηση.

Σχολική ζωή: Την Παρασκευή, 19/12 και ώρες 17:00 - 20:00, στο Ωδείο Αθηνών, θα γίνει η παρουσίαση των μακετών του προγράμματος STEAM "Έξυπνες πόλεις", παρουσία αντιπροσωπείας μαθητών και των γονέων τους. Δείτε το πρόγραμμά σας για να δηλώσετε συμμετοχή έως τη Δευτέρα, 8/12.

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΑΚΤΑΙΑ: Δεν είναι όλες οι υδατοκαλλιέργειες το ίδιο!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΚΤΑΙΑ: Δεν είναι όλες οι υδατοκαλλιέργειες το ίδιο!
Stranger Things 5: Συντριπτική πρεμιέρα με 59,6 εκατ. θεάσεις – Ιστορικό ρεκόρ για αγγλόφωνη σειρά στο Netflix
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Stranger Things 5: Συντριπτική πρεμιέρα με 59,6 εκατ. θεάσεις – Ιστορικό ρεκόρ για αγγλόφωνη σειρά στο Netflix
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (2/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (2/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/12/2025)
Τρίτη, 2/12/2025: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 2/12/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αποκαλύφθηκαν οι πιο πολυσύχναστοι και αθόρυβοι σιδηροδρομικοί σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου
Αποκαλύφθηκαν οι πιο πολυσύχναστοι και αθόρυβοι σιδηροδρομικοί σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου
Η ΠΑΣΚ-Σιδηροδρομικών ανακοινώσε τον υποψήφιό της για εκπρόσωπο των εργαζομένων στη διοίκηση του ΟΣΕ
Η ΠΑΣΚ-Σιδηροδρομικών ανακοινώσε τον υποψήφιό της για εκπρόσωπο των εργαζομένων στη διοίκηση του ΟΣΕ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/12/2025)
Φανερά εξαντλημένος ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη του Πρωινού: «Σαν να μην έχω κοιμηθεί ποτέ»
Φανερά εξαντλημένος ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη του Πρωινού: «Σαν να μην έχω κοιμηθεί ποτέ»
Στέλιος Παρλιάρος: «Έχω κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά...
Στέλιος Παρλιάρος: «Έχω κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά...