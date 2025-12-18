2025-12-18 10:17:41
Πέμπτη, 18/12/2025: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Με τη συνδρομή των αντίστοιχων αναρτήσεων (εδώ, εδώ, εδώ εδώ κι εδώ), λύνουμε τις εξισώσεις και τα προβλήματα της επαναληπτικής φωτοτυπίας που μοιράστηκε σήμερα.

Σχολική ζωή: Η αυριανή ημέρα, γενικά, θα είναι αφιερωμένη στην ολοκλήρωση της μακέτας, επομένως το πρόγραμμα θα έχει τροποποιήσεις, δηλαδή, εκτός από το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης φυσικής, που θα γίνει την πρώτη ώρα, οι υπόλοιπες θα διατεθούν για τον παραπάνω σκοπό. Αυτό σημαίνει και μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα της Δευτέρας, καθώς, αντί για μαθηματικά, θα κάνουμε ιστορία. Άρα αύριο φέρνουμε μόνο φυσική και το μάθημα της ιστορίας θα γίνει τη Δευτέρα, 22/12. Τέλος, την Τρίτη, 23/12, δε φέρνουμε βιβλία, καθώς θα δούμε ταινία και θα ανταλλάξουμε τα δώρα του "Secret Santa". Φέρνουμε και σνακ για να γίνει σωστά η θέαση της ταινίας.

klikstimathisi
