Γλώσσα: Χρησιμοποιώντας και το υλικό της προηγούμενης ανάρτησης, προετοιμαζόμαστε για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της 4ης ενότητας "Διατροφή", που θα γίνει την Τρίτη, 16/12.Μαθηματικά: Υπενθυμίζω το αυριανό επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στην υποενότητα "Κλάσματα" (κεφάλαια 19 - 24), για το οποίο οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Βοήθεια παίρνουμε και από τη σχετική ανάρτηση.Γεωγραφία: Την Πέμπτη, 18/12, θα γράψουμε επαναληπτικό τεστ και στη γεωγραφία (κεφάλαια 12 - 17), οπότε προετοιμαζόμαστε κατάλληλα, χρησιμοποιώντας και το εκπαιδευτικό υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης. Η χρήση του άτλαντα είναι απαραίτητη.

