Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 53 - Β.Μ.) και συμβουλευτούμε την προηγούμενη ανάρτηση, διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 23ου κεφαλαίου "Η σωστή ενέργεια" (σελίδα 54 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2, το πρόβλημα 1 και το πρόβλημα 2, στη σελίδα 15 του Τ.Ε..Γεωγραφία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα των κεφαλαίων 14 και 15 ("Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης" και "Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων") και, μετά, συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 (σελίδα 21) και 2 (σελίδα 22) στο Τ.Ε.. Δεν ξεχνάμε να επισκεφτούμε και τις σχετικές αναρτήσεις (εδώ κι εδώ).

