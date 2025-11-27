2025-11-27 13:54:31
Φωτογραφία για Πέμπτη, 27/11/2025: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 53 - Β.Μ.) και συμβουλευτούμε την προηγούμενη ανάρτηση, διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 23ου κεφαλαίου "Η σωστή ενέργεια" (σελίδα 54 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2, το πρόβλημα 1 και το πρόβλημα 2, στη σελίδα 15 του Τ.Ε..

Γεωγραφία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα των κεφαλαίων 14 και 15 ("Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης" και "Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων") και, μετά, συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 (σελίδα 21) και 2 (σελίδα 22) στο Τ.Ε.. Δεν ξεχνάμε να επισκεφτούμε και τις σχετικές αναρτήσεις (εδώ κι εδώ).

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι προετοιμάζονται για αποφασιστική αλλαγή καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον τομέα της διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της κυβερνοασφάλειας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι προετοιμάζονται για αποφασιστική αλλαγή καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον τομέα της διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της κυβερνοασφάλειας
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/11/2025)
To MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται στο πρόγραμμα του MEGA
To MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται στο πρόγραμμα του MEGA
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/11/2025)
Τετάρτη, 26/11/2025: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 26/11/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός – Ρεάλ στο prime time - Δυναμική πρεμιέρα για το «VINYLIO» - Στην κορυφή η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός – Ρεάλ στο prime time - Δυναμική πρεμιέρα για το «VINYLIO» - Στην κορυφή η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/11/2025)
Αφροδίτη Γραμμέλη: Αυτή η εμμονή με την εκπομπή μας φέτος εμένα με τρελαίνει
Αφροδίτη Γραμμέλη: Αυτή η εμμονή με την εκπομπή μας φέτος εμένα με τρελαίνει
Προβλήματα στο Netflix κατά την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων Stranger Things
Προβλήματα στο Netflix κατά την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων Stranger Things
ΟΣΕ: Ζημιές €180 εκατ., απαιτήσεις €139 εκατ. από Hellenic Train και αγωγές €303,4 εκατ.
ΟΣΕ: Ζημιές €180 εκατ., απαιτήσεις €139 εκατ. από Hellenic Train και αγωγές €303,4 εκατ.