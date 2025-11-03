2025-11-03 08:03:13
 Από τη Δευτέρα ξεκινά επίσημα μια νέα εποχή στους ελέγχους της τροχαίας, καθώς οι πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναμένεται να φτάσουν στους οδηγούς. Το νέο σύστημα “έξυπνων καμερών” τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πιο αυτοματοποιημένης και άμεσης διαδικασίας ελέγχου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι κάμερες έχουν ήδη καταγράψει δεκάδες παραβάσεις μέσα στις πρώτες ώρες λειτουργίας τους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δύο περιπτώσεις που προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση: οδηγοί super cars εντοπίστηκαν στην Αττική Οδό να κινούνται με ταχύτητες άνω των 200 χιλιομέτρων την ώρα, με τον έναν να «πιάνεται» να τρέχει στα 213 χλμ./ώρα. Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν τσουχτερά πρόστιμα 2.000 ευρώ, όπως προβλέπει η νομοθεσία για την υπερβολική ταχύτητα.

Το καινοτόμο αυτό σύστημα ελέγχου αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και αναγνώρισης πινακίδων, επιτρέποντας την αυτόματη ταυτοποίηση οχημάτων και την άμεση αποστολή της κλήσης στον ιδιοκτήτη. Έτσι, οι παραβάτες δεν έχουν πλέον περιθώριο διαφυγής ή αμφισβήτησης, καθώς όλα τα δεδομένα συλλέγονται ψηφιακά και καταγράφονται με αδιάσειστα στοιχεία.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι ο βασικός στόχος του συστήματος δεν είναι η τιμωρία, αλλά η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα. Η χρήση των «έξυπνων» καμερών φιλοδοξεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, δίνοντας σαφές μήνυμα ότι οι κανόνες του δρόμου πλέον ελέγχονται συστηματικά και χωρίς εξαιρέσεις.

Με αυτό το βήμα, η Ελλάδα εισέρχεται πιο δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή των έξυπνων υποδομών και της κυκλοφοριακής επιτήρησης, φέρνοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία της ασφάλειας των πολιτών.



