Κρατώντας γαρίφαλα στο στόμα μας – ένας φυσικός τρόπος για να ανακουφίσουμε τον πονόδοντο!



Για αιώνες, το γαρίφαλο αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα ιάματα της φύσης για τον στοματικό πόνο.



Αυτό το μικρό, αρωματικό μπαχαρικό – που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κουζίνα – φέρει μια κρυφή δύναμη που ξεπερνά κατά πολύ τη ζεστή του γεύση.



Πολλοί άνθρωποι έχουν ανακαλύψει ότι απλώς κρατώντας μερικά γαρίφαλα στο στόμα και ρουφώντας τα απαλά, έχουν γρήγορη και φυσική ανακούφιση από τον πονόδοντο!



Και υπεύθυνη για όλα αυτά είναι η ευγονόλη!



Η ευγενόλη/eugenol έχει αναισθητικές,



αντιφλεγμονώδεις,



αντιοξειδωτικές,



αντιμικροβιακές και αναλγητικές ιδιότητες, καθιστώντας την χρήσιμη για την ανακούφιση του πόνου στα δόντια,



στην αντιμετώπιση στοματικών λοιμώξεων και αναπνευστικών προβλημάτων, καθώς και συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/mathaino-poia-einai-i-panischyri-eygenoli-eugenol-kai-poioy-gnostoy-mas-mpacharikoy-einai-systatiko/

