Δημοσιεύθηκε σήμερα η νέα απόφαση του ΕΟΦ της 21/11/2025 η οποία διατηρεί την απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για κρίσιμα φάρμακα, αλλά με πιο στοχευμένη λίστα: 89 σκευάσματα αντί για 95 που ήταν τον Αύγουστο, με 12 φάρμακα να αφαιρούνται και 6 να προστίθενται.

Θυμίζουμε ότι τα φάρμακα που βρίσκονται εντός αυτής της λίστας χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική συνταγή.​​​

Τον Μάιο απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές 98 φαρμάκων, τον Αύγουστο η λίστα αναθεωρήθηκε σε 95 σκευάσματα, και τώρα τον Νοέμβριο μειώνεται περαιτέρω στα 89, πάντα με τρίμηνη διάρκεια και ρητή απαγόρευση αποθεματοποίησης.​​

Όπως και οι προηγούμενες αποφάσεις, σημερινή με αριθμό 142654/21-11-2025 προβλέπει την άρση της προηγούμενης 98621/22-08-2025 και την επιβολή νέας προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης για τα 89 φάρμακα που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα 1.

Η διάρκεια της απαγόρευσης είναι και πάλι ....







....τρεις μήνες, από 21/11/2025 έως 21/02/2026, με ρητή αναφορά ότι απαγορεύεται η αποθεματοποίηση και ότι η διάθεση στην ελληνική αγορά πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφηση.​​

Ο Πίνακας 1 της νέας απόφασης περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστικών: αντιπηκτικά (CLEXANE, INNOHEP, XARELTO, ELIQUIS), αντιδιαβητικά και αγγειοδραστικά (OZEMPIC, VIPIDIA, FIASP, TRULICITY σε μέρος των presentations), εμβόλια (GARDASIL 9, PROQUAD, ROTARIX, VAXNEUVANCE, PREVENAR 20, SHINGRIX, REPEVAX), ογκολογικά/ορμονικά (ZOLADEX, PROLIA, GONAL-F, ELITYRAN, ARVEKAP) και σκευάσματα για ΚΝΣ, αναπνευστικό και οφθαλμούς.

Η στόχευση παραμένει στα φάρμακα υψηλής ζήτησης και “ευαίσθητων” θεραπευτικών ομάδων όπου οι παράλληλες εξαγωγές μπορούν να επιτείνουν τις ελλείψεις.​​

Σύγκριση με την απόφαση Αυγούστου

Η απόφαση Αυγούστου 98621/22-08-2025 περιελάμβανε 95 σκευάσματα, με διάρκεια έως 22/11/2025, και αφορούσε κυρίως αντιβιοτικά, αντιδιαβητικά, φάρμακα για αναπνευστικό, ΚΝΣ και εμβόλια.

Η σημερινή απόφαση, με 89 σκευάσματα, σημαίνει καθαρή μείωση κατά 6 σκευάσματα, αλλά με ανακατανομή του βάρους προς εμβόλια και ορισμένα ογκολογικά/ορμονικά, κάτι που αντικατοπτρίζει την επικαιροποιημένη εικόνα επάρκειας.​​

Σε επίπεδο αριθμών η σύγκριση έχει ως εξής: 95 προϊόντα στις 22/08, 89 προϊόντα στις 21/11, 12 σκευάσματα βγήκαν από τη λίστα και 6 νέα προστέθηκαν, οδηγώντας σε καθαρή μείωση 6 sκευασμάτων εντός του πλαισίου απαγόρευσης.​​

Ποια σκευάσματα αφαιρέθηκαν από την απαγόρευση

Από τη σύγκριση των δύο Πινάκων προκύπτει ότι 12 σκευάσματα περιλαμβάνονταν στην απόφαση Αυγούστου αλλά δεν βρίσκονται πλέον στη λίστα του Νοεμβρίου.​

Κύριες ομάδες που απελευθερώνονται:​

Αντιδιαβητικά/GLP‑1: TRULICITY (0,75mg BTx2 PF.PEN και 1,5mg BTx2 PF.PEN) και OZEMPIC 0,5mg/0,37, που δεν περιλαμβάνονται πλέον στον Πίνακα 1 του Νοεμβρίου.​​Γαστρεντερολογικά: και τα τρία είδη του SALOFALK (εναιώρημα 4g, δισκία 500mg, υπόθετα 1g) αφαιρούνται από τη νέα λίστα.​Αναπνευστικά: το PULMICORT INH.SUS.N 0,25mg/ml και το ATROVENT INH.SOL.P 20mcg/dose, καθώς και το FOSTER INH.SOL.P (200+6)mcg/dose, παύουν να βρίσκονται υπό απαγόρευση εξαγωγών.​ΚΝΣ/εμβόλια: αφαιρούνται το αντιεπιληπτικό EPANUTIN CAPS 100mg, το αντιψυχωσικό μακράς δράσης XEPLION 75mg/PF.SYR και το εμβόλιο BOOSTRIX POLIO.​​

Η άρση της απαγόρευσης σε αυτά τα προϊόντα υποδηλώνει ότι, βάσει των δεδομένων επάρκειας που αξιολόγησε ο ΕΟΦ, η εγχώρια αγορά μπορεί πλέον να εξυπηρετηθεί χωρίς την ανάγκη τόσο αυστηρού περιορισμού στις παράλληλες εξαγωγές.​​

Ποια σκευάσματα προστέθηκαν στη νέα λίστα

Στον Πίνακα του Νοεμβρίου εμφανίζονται 6 σκευάσματα που δεν υπήρχαν στη λίστα του Αυγούστου, τα οποία εντάσσονται για πρώτη φορά στο καθεστώς απαγόρευσης.​

Νέα προϊόντα υπό απαγόρευση:​

ZOLADEX INJ.IMPL 10,8mg/PF.SYR: προστίθεται η υψηλότερη δόση, ενώ η δόση 3,6mg ήταν ήδη υπό απαγόρευση, ενισχύοντας την προστασία της επάρκειας γοσερελίνης.​GONAL-F IN.SO.PF.P 900IU/1,44ml: προστίθεται η υψηλότερη περιεκτικότητα, συμπληρώνοντας την ήδη δεσμευμένη παρουσίαση των 300IU.​RISPERDAL CONSTA PD.S.IN.PR 50mg/VIAL: εισάγεται το depot risperidone, κρίσιμο για τη συνεχή αγωγή ψυχιατρικών ασθενών.​​VAXNEUVANCE INJ.SUSP 0,5ml/PFS και PREVENAR 20 INJ.SUSP 0,5ml/PF.SYR: δύο σύγχρονα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια εντάσσονται πλέον στην απαγόρευση.​​SHINGRIX PD.SU.IN.S: εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα που προστίθεται στη λίστα, αντανακλώντας την αυξανόμενη ζήτηση και το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο εμβολιασμό.​​​​

Τι παραμένει σταθερό στις δύο λίστες

Το μεγαλύτερο μέρος των σκευασμάτων παραμένει κοινό: 83 προϊόντα βρίσκονται και στις δύο αποφάσεις, κάτι που δείχνει ότι ο κίνδυνος ανεπάρκειας γι’ αυτά θεωρείται ακόμη υπαρκτός.​



Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (CLEXANE, FRAXIPARINE, INNOHEP, IVOR, IVORMAX), αντιπηκτικά από του στόματος (XARELTO, ELIQUIS), βασικά αντιβιοτικά (AMOXIL, AUGMENTIN, ZINADOL, ZITHROMAX, TAVANIC), εμβόλια παιδιατρικού και ενηλίκου πληθυσμού, αλλά και σκευάσματα ΚΝΣ όπως ZYPADHERA, SEROQUEL XR, TAVOR, ΧΑΝΑΧ και CONCERTA.

Αναλυτικά:

​Ακολουθεί η λίστα με τα 89 σκευάσματα που υπόκεινται σε προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης από 21/11/2025 έως 21/02/2026:

URSOFALK CAPS 250MG/CAP BTx30

CREON GR.CAP 150MG/CAP BTXFL x 50 CAPS

CREON (25.000) GR.CAP 300MG/CAP BTxFL x 50 CAPS

FIASP INJ.SOL 100U/ML 5 PF.PEN

LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML BTx3 PF PEN

VIPIDIA F.C.TAB 6,25mg/TAB BTx28

VIPIDIA F.C.TAB 12,5mg/TAB BTx28

VIPIDIA F.C.TAB 25mg/TAB BTx28

OZEMPIC INJ.SOL 1MG/0.74 (1δόση) 1.34 MG/ML

HEPARIN/LEO INJ.SOL 25000IU/5ML VIAL

CLEXANE INJ.SOL 2000ΑΝΤΙ-ΧA IU/0,2ML

CLEXANE INJ.SOL 4000ANTI-XA IU/0,4ML

CLEXANE INJ.SOL 6000anti-XA IU/0,6ml

CLEXANE INJ.SOL 8000anti-XA IU/0,8ml

FRAXIPARINE INJ.SO.PFS 5700ANTI-XA IU/0,6ML

INNOHEP INJ.SOL 20000 anti XA IU/2ml VIAL

INNOHEP INJ.SOL 18000anti-XalU/0,9ML PF.SYR

INNOHEP INJ.SOL 4500antiXA iu/0,45ml PF.SYR

INNOHEP INJ.SOL 10000anti-XaIU/0,5ML PF.SYR

INNOHEP INJ.SOL 14000anti-XalU/0,7ML PF.SYR

INNOHEP INJ.SOL 8000anti-XalU/0,4ML PF.SYR

IVOR INJ.SO.PFS 2500 IU Anti-Xa/0,2 ML PF.SYR.

IVOR INJ.SO.PFS 3500 IU Anti-Xa/0,2 ML PF. SYR. Χ2

IVOR INJ.SO.PFS 3500 IU Anti-Xa/0,2 ML PF. SYR. BTx30

IVORMAX INJ.SO.PFS 25000 anti-Xa IU/ML 0,2 ML

IVORMAX INJ.SO.PFS 25000 anti-Xa IU/ML 0,3 ML

XARELTO F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 tabs

XARELTO F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAΒ

XARELTO F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB

ELIQUIS F.C.TAB 2,5MG/TAB BTx60

ENTRESTO F.C.TAB (97+103)MG/TAB BTx56

GONAL-F IN.SO.PF.P 300IU/0,48ML

GONAL-F IN.SO.PF.P 900IU/1,44ML

OVITRELLE INJ.SOL 250MCG/0,5ML PF.SYR

BETMIGA PR.TAB 25MG/TAB ΒΤx30

BETMIGA PR.TAB 50MG/TAB ΒΤx30

GLUCAGEN PS.INJ.SOL 1MG(1IU)/VIAL

AMOXIL PD.ORA.SUS 250MG/5ML

AMOXIL PD.ORA.SUS 500MG/5ML

AMOXIL CAPS 500MG/CAP BT x 24

AMOXIL DISP.TAB 1G/TAB BTx18

AUGMENTIN F.C.TAB (500+125)MG/TAB BTx16

AUGMENTIN PD.ORA.SUS (250+62,5)MG/5ML

AUGMENTIN® MF PD.ORA.SUS (400+57)MG/5ML

ZINADOL F.C.TAB 500MG/TAB BTX14

ZITHROMAX PD.ORA.SUS 200MG/5ML BTx1BOTTLEx22,5ML

ZITHROMAX PD.ORA.SUS 200MG/5ML BTx1BOTTLEx37,5ML

