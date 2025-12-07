2025-12-07 12:18:04
Ισχυρή παρουσία κατέγραψε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου σημειώνοντας 17,1%. Η εκπομπή του Alpha άφησε πίσω της τον ανταγωνισμό, διατηρώντας για ακόμη μία φορά σημαντική απόσταση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 11,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στο τηλεοπτικό κοινό. Ακολούθησαν οι «Δεκατιανοί», οι οποίοι κινήθηκαν στο 7,4%, παραμένοντας σε ικανοποιητικά επίπεδα για τη ζώνη.

Πιο κάτω στη λίστα συναντάμε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με 5,5%, ενώ το «Ραντεβού το Σαββατοκύριακο» σημείωσε 5,4%, διατηρώντας κοντινές επιδόσεις.

Τέλος, το «Καλημέρα Είπαμε;» έκλεισε την κατάταξη με 1,4%, καταγράφοντας πιο χαμηλές πτήσεις σε σχέση με τον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (6/12/2025)
Απογευματινή ζώνη: Ξανά στην κορυφή το Deal του ALPHA
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/12/2025)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στο δυναμικό κοινό
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή του πίνακα η εκπομπή Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1
Ο ασύμμετρος γαλαξίας Μ 96
Ένας χρόνος Μετρό Θεσσαλονικης: Δείτε το βίντεο από το ξεκίνημά του.
Έκλεισε η τρύπα του Όζοντος πάνω από την Ανταρκτική
Ζητήματα ασφαλείας στον σταθμό Λαρίσης εξαιτίας της χρόνιας εγκατάλειψης
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ- TIPS ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
