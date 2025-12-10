2025-12-10 17:46:54
Η υπηρεσία σχεδιάζει να επεκταθεί στη Γαλλία στα τέλη του 2026.Η ολλανδική νεοσύστατη εταιρεία GoVolta, η οποία αποκαλείται «easyJet των σιδηροδρόμων», προσπαθεί να δελεάσει τους επιβάτες με φθηνά εισιτήρια τρένων όταν λανσαριστεί το 2026.euronews.comΗ εταιρεία έχει τιμολογήσει τα εισιτήρια για την εναρκτήρια διαδρομή της μεταξύ Άμστερνταμ και Αμβούργου μέσω Βερολίνου σε τιμές μόλις 10 ευρώ. Αυτά sidirodromikanea
ΣΚΑΪ: Παραμένουν Τσουρός και Τσιμιτσέλης – Νέα άφιξη το "Beat my guest" στην απογευματινή ζώνη
ΣΚΑΪ: Παραμένουν Τσουρός και Τσιμιτσέλης – Νέα άφιξη το "Beat my guest" στην απογευματινή ζώνη
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Η Γονική αποξένωση και η ερευνώμενη κακοποίηση στο μικροσκόπιο της εκπομπής
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Η Γονική αποξένωση και η ερευνώμενη κακοποίηση στο μικροσκόπιο της εκπομπής
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει με τα εισιτήρια -Ισχύουν πλέον για μία διαδρομή.
«The Voice of Greece»: Η 3η φάση του διαγωνισμού ξεκινά....
Τα δρομολόγια εμπορευματικών τρένων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης ξεπέρασαν τις 120.000
Το μετρό του Ριάντ σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως το μεγαλύτερο δίκτυο τρένων χωρίς οδηγό
Βρετανίδα υπέβαλε αίτηση για την εισαγωγή τρένων μόνο για γυναίκες στο Λονδίνο, η οποία κερδίζει έδαφος.
Είμαστε Ένα: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο που διοργανώνει;
Θανάσης Παπαθανάσης: «Η παρουσία του Γιάννη Βρούτση στο Αγρίνιο επανεπιβεβαιώνει ότι το ΔΑΚ "Μιχάλης Κούσης" προχωρά με απόλυτη προτεραιότητα»
Κίνηση για τουριστικό τρένο στον Νέστο
«VINYΛΙΟ»: Τα χειρότερα της δεκαετίας του '80...
Η σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας της Eurostar με τη Γερμανία θα μεταμορφώσει τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη