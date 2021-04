Crossover ετοιμάζουν οι δημιουργοί του δημοφιλούς παιχνιδιού σε συνεργασία με την Hasbro, όπου μέσα από το Magic The Gathering θα ζωντανέψουν ήρωες από άλλους κόσμους που αγαπήσαμε.Σε αυτό το πρώτο crossover θα δούμε κάρτες από τον κόσμο του "Lord of the rings" και του "Warhammer 40000".Το μέλλον στον κόσμο του MTG φαίνεται ότι θα είναι γεμάτο εκπλήξεις. Μένει να δούμε κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό από τους λάτρεις του παιχνιδιού.

doriforosnews