Γυμνάσια και Δημοτικά θα ανοίξουν ξανά στις 10 Μαΐου για να υποδεχθούν τους μαθητές, με ειδικά μέτρα προκειμένου να μην ενισχυθεί η διασπορά του κορονοϊού, όπως συμβαίνει και στα λύκεια της χώρας.Οι μικροί μαθητές θα καθίσουν στα θρανία αφού έχουν κάνει διπλό self test ενώ και οι μάσκες θα συνεχίσουν να είναι υποχρεωτικές.Αναφορικά με τα self test, μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα, τα οποία θα προμηθεύονται από τα φαρμακεία τις καθημερινές (όχι σε ώρες και ημέρες εφημερίας).Οι μαθητές προκειμένου να προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα θα πρέπει να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού self test. Το αποτέλεσμα του self test δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και μέσω αυτής εκδίδεται η σχολική κάρτα εφόσον το τεστ είναι αρνητικό.Οι μαθητές φέρουν την σχολική αυτή κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας για το πρώτο test και της Πέμπτης για το δεύτερο test. Για τους εκπαιδευτικούς θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή στο σπίτι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μία χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στην τάξη, δεν θα γίνεται δεκτός, θα λαμβάνει απουσία και θα αποχωρεί από το σχολείο. Ο μαθητής θα παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στο σχολείο για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι κηδεμόνες του τον παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.Αν το self-test είναι θετικό, θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr.υπάρχει σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε σταθερά σημεία που λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή και την Κυριακή και εκεί αναγράφονται και οι ώρες λειτουργίας του κάθε σημείου, όπου διενεργούνται δωρεάν επαναληπτικά tests.Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο self test, οι απουσίες 1-2 ημερών μέχρι να γίνει το επαναληπτικό test δεν θα προσμετρώνται. Τα επαναληπτικά test πρέπει να γίνονται εντός 24 ωρών, εξ ου και η λειτουργία των δημόσιων δομών και τις Κυριακές. Αν το επαναληπτικό, πλέον, τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό οι μαθητές - εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.Επίσης, εκτός από τη διενέργεια των self tests κατ' οίκον, στα σχολεία θα ισχύουν κανονικά όλα τα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού. Δηλαδή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, οι μαθητές θα κάνουν διαφορετικά διαλείμματα ανά ομάδες, ενώ σταθερές θα είναι οι ομάδες μαθητών στα αθλήματα και άλλες δραστηριότητες.Ακόμα προβλέπονται η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων, οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, καθώς επίσης και ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά..ΑπουσίεςΕπιπλέον, προβλέπεται η δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που διαμένουν με ευπαθή άτομα.Σε σχετική εγκύκλιο που εστάλη στα σχολεία, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.Στην εγκύκλιο εξηγείται βήμα-βήμα η διαδικασία καθώς και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β ́ 455).

Παράταση σχολικού έτους και πανελλαδικές





Όπως έχει ανακοινωθεί, δεν θα διεξαχθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και η βαθμολογία των μαθητών θα προκύψει κατόπιν υπολογισμού του μέσου όρου των βαθμών του Α’ και Β’ τετραμήνου.Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021:Στις 14 Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα Γενικά ΛύκειαΣτις 15 Ιουνίου για τα Επαγγελματικά ΛύκειαΑκόμη, έχει ανακοινωθεί η παράταση του διδακτικού έτους:Έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου για τα Νηπιαγωγεία και τα ΔημοτικάΈως την Παρασκευή 11 Ιουνίου για τα Γυμνάσια και Λύκεια

Πιθανώς νωρίτερα τον Σεπτέμβριο η έναρξη της σχολικής χρονιάς



Ανοιχτό ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο άφησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, προ ολίγων ημερών.



«Yπάρχει ενδεχόμενο να αρχίσουμε νωρίτερα τα σχολεία, εντός Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.



Ο λόγος που τα σχολεία μπορεί να ανοίξουν νωρίτερα είναι για να κερδηθεί περισσότερος χρόνος, καθώς φέτος ήταν κλειστά σχεδόν όλη τη χρονιά σημείωσε η υπουργός.



«Η φετινή χρονιά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, και καταλαβαίνουμε πλήρως την αγωνία την κόπωση των μαθητών, των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών. Οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσαμε μετά από σύσταση του αρμόδιου οργάνου της εκπαιδευτικής πολιτικής να μη γίνουν φέτος οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις είναι πρώτον γιατί καταλαβαίνουμε τη γενικευμένη πίεση στην εκπαιδευτική κοινότητα όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας.

