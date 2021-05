greece-salonikia

Σειρά μέτρων αναμένονται μια μέρα πριν το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου, με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν.Ανοίγματα στη μετακίνηση και στο ωράριο κυκλοφορίας έρχεται μετά το άνοιγμα των σχολείων, ενώ αλλαγές αναμένονται και στη χρήση των SMS.Σειρά μέτρων αναμένονται μια μέρα πριν το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου, με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν.Στην περίπτωση μετακίνησης από νομό σε νομό στην ενδοχώρα, εξετάζεται να αποτελεί σύσταση και όχι υποχρέωση η διενέργεια PCR ή self test πριν το ταξίδι, ενώ θα μπορεί να γίνεται και χρήση των βεβαιώσεων εμβολιασμού.Στην περίπτωση των νησιών, οι απαιτήσεις αυξάνονται καθώς το self test και το PCR 72 ώρες πριν το ταξίδι γίνονται υποχρεωτικά, ενώ οι εμβολιασμένοι πολίτες θα έχουν πράσινο χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό τους. Η υποχρέωση θα αφορά τόσο τα ακτοπλοϊκά όσο και τα αεροπορικά ταξίδια.Πού θα στέλνουμε SMSΤέλος του SMS μετακίνησης στο 13033 αναμένεται να μπει στο τέλος της εβδομάδας, ενώ ανάσες θα πάρει και το λιανεμπόριο με κατάργηση του SMS στο 13032. Έτσι, παρελθόν θα αποτελεί το click inside και το click away και οι καταναλωτές θα προσέρχονται ελεύθερα στα καταστήματα.Απαγόρευση κυκλοφορίαςΗ απαγόρευση κυκλοφορίας μειώνεται χρονικά κατά μία ώρα τουλάχιστον, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και σενάρια για περισσότερη ελευθερία. Έτσι, τα μεσάνυχτα φαίνονται να προκρίνονται ως ώρα έναρξης της απαγόρευσης κυκλοφορίας, αλλά δεν αποκλείεται η έκπληξη με ωράριο στις 00:30, με αντίστοιχη παράταση στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης.Πώς θα εισέρχονται οι τουρίστεςΟι ανακοινώσεις για το άνοιγμα του τουρισμού θα γίνουν την Πέμπτη από τον αρμόδιο υπουργό, Χάρη Θεοχάρη και θα καλύπτουν όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα.Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ οι τουρίστες θα εισέρχονται στην Ελλάδα είτε με μοριακό τεστ 72 ωρών είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οι τουρίστες θα πρέπει να έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και να έχουν περάσει 14 ημέρες από την χορήγηση της δεύτερης δόσης.Το αρνητικό τεστ ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπορεί να αναρτάται σε ψηφιακή πλατφόρμα προκειμένου οι αρχές να ελέγχουν ποιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε rapid test.