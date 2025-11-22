2025-11-22 12:14:40

Η Δήμητρα Ματσούκα παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και στη δημοσιογράφο Μαρία Κοκολάκη, μιλώντας για πρόσφατα περιστατικά που την αφορούν.



Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στο επεισόδιο με τη σύλληψή της, ενώ επιβεβαίωσε ότι μια τηλεοπτική εκπομπή την ηχογράφησε παράνομα. Η ίδια τόνισε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων, υπογραμμίζοντας πως η προστασία της προσωπικής της ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτο ζήτημα.



«Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς τη θέλησή μου. Νομίζω ότι θα κάνω μήνυση γι’ αυτό. Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο καταπατείται στον απόλυτο βαθμό.



Το να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος που καλείται να μιλήσει για κάτι, ότι ηχογραφείται και πόσω μάλλον να χρησιμοποιηθεί κιόλας αυτό σε εκπομπή», είπε η Δήμητρα Ματσούκα.



Να θυμίσουμε πως ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε χθες για το συγκεκριμένο περιστατικό… Ο παρουσιαστής αναφερόταν στο τηλεφώνημα που έγινε από την εκπομπή “Το ‘χουμε” στη Δήμητρα Ματσούκα, το απόγευμα της Πέμπτης.



