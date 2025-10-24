2025-10-24 06:52:51

Η απόφαση που εξέδωσε τον περασμένο Φεβρουάριο το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) και με την οποία οριστικοποιήθηκε ότι ισχύουν στο ακέραιο οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ. αριθμ. 2287 και 2288/2015) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που επιβλήθηκαν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα Δώρα συντάξεων με τους νόμους 4051 και 4093 του 2012, είχε ως sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ