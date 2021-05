greece-salonikia

Στο σύνολο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης, επεκτείνεται το δικαίωμα προμήθειας ενός δωρεάν self test την εβδομάδα, αλλά και η υποχρέωση για διενέργεια ενός self test με δήλωση του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Η υποχρέωση για ένα self test την εβδομάδα ισχύει και για το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων.Ενώ μέχρι την περασμένη εβδομάδα την σχετική υποχρέωση είχαν μόνο οι μισθωτοί σε συγκεκριμένους κλάδους - όπως λιανεμπόριο, τράπεζες, εστίαση, μεταφορές, κομμωτήρια, σχολές οδηγών κ.α. – από την τρέχουσα εβδομάδα η υποχρέωση επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.Συνεπώς όλοι οι μισθωτοί της χώρας – δηλαδή περίπου δυο εκατομμύρια εργαζόμενοι – ανεξάρτητα πού εργάζονται, θα έχουν πλέον το δικαίωμα να προμηθεύονται ένα δωρεάν self test την εβδομάδα. Ταυτόχρονα όλοι θα έχουν την υποχρέωση να διενεργούν ένα self test την εβδομάδα και να δηλώνουν το αποτέλεσμά του στο σύστημα «Εργάνη».Πως θα εφαρμοστεί το μέτρο την τρέχουσα εβδομάδαΌπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, από σήμερα Δευτέρα 24 Μαΐου έως το ερχόμενο Σάββατο 29/05 θα διατίθενται μέσω των φαρμακείων 2 self tests (1 για την εβδομάδα που διανύουμε και 1 για την επόμενη) σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ατομική επιχείρηση.Ειδικά η τρέχουσα εβδομάδα είναι δοκιμαστική, καθώς δεν ισχύει η υποχρέωση της διενέργειας του τεστ και της δήλωσής του στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ένα 24ωρο πριν την προσέλευση στη δουλειά.Ωστόσο όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι της χώρας οφείλουν:Να προμηθευτούν με το ΑΜΚΑ τους από ένα φαρμακείο εντός της τρέχουσας εβδομάδας δύο δωρεάν self tests – ένα για την τρέχουσα εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 και ένα για την επόμενη εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021.Να υποβληθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας σε ένα self test καιΝα δηλώσουν έως την Κυριακή 30 Μαίου το αποτέλεσμα στο σύστημα «Εργάνη».Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας, στη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, δηλαδή από 24/05/2021 έως 30/05/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους ανωτέρω εργαζόμενους έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» στο οποίο οδηγούνται αυτόματα αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self- testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».Με άλλα λόγια, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μάϊου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του αύριο Δευτέρα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.Ωστόσο ισχύει η ισχυρή σύσταση της Πολιτικής Προστασίας, το self test να γίνεται στις αρχές κάθε εβδομάδας, ενώ οι έλεγχοι γίνονται κατά τεκμήριο στο τέλος της εβδομάδας.Εντός της τρέχουσας εβδομάδας και έως την Κυριακή 30/05/2021 τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου και λόγω του δοκιμαστικού χαρακτήρα που έχει το μέτρο την τρέχουσα εβδομάδα (πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του σε όλο τον ιδιωτικό τομέα) θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.Τι θα ισχύσει από την ερχόμενη εβδομάδαΑπό την ερχόμενη εβδομάδα (31/05/2021 έως 06/06/2021) αναμένεται το μέτρο να εφαρμοστεί κανονικά και όπως προβλέπεται στις σχετικές ΚΥΑ. Δηλαδή:Ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε self test (το οποίο θα έχει αγοράσει από την τρέχουσα εβδομάδα) έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα που θα πάει στη δουλειά με φυσική παρουσία (π.χ. πριν την Δευτέρα).Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» πριν την πρώτη ημέρα που θα πάει στη δουλειά με φυσική παρουσία (π.χ. πριν την Δευτέρα)Από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ενεργοποιηθούν και τα προβλεπόμενα πρόστιμα που κυμαίνονται από 300 έως 1.500 ευρώ για τους παραβάτες:Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self test, αλλιώς του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώΕάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενοΑν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self-test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενοΕάν ο εργαζόμενος προσέλθει για εργασία χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή ο εργοδότης δεν καταβάλλει τον μισθό του εργαζόμενου για όσο χρονικό διάστημα εκείνος αρνείται να κάνει το self test.Τι ισχύει για επαγγελματίες με ατομική επιχείρησηΗ δωρέαν προμήθεια του self test επεκτείνεται και στους επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση. Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ατομική επιχείρηση, θα μπορούν να προμηθευτούν εντός την ερχόμενης εβδομάδας δύο δωρεάν self tests, ένα για την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 και ένα για την εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021.Οι επαγγελματίες δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος σε κάποια πλατφόρμα.Ωστόσο στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».Τι ισχύει στο ΔημόσιοΣτο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου, ακόμα και όσων εργάζονται από απόσταση, επεκτείνεται το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από κορονοϊό (self test). Έτσι, από σήμερα Δευτέρα 24 έως και το Σάββατο 29 Μαΐου θα είναι σε θέση να προμηθευτούν δύο νέα self tests, ένα για την εβδομάδα από 24 έως 30 Μαΐου και ένα για την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2021.Το υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει, ωστόσο, ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οιασδήποτε δυσμενούς συνέπειας, όσοι κατά το χρονικό διάστημα από 24 Μαΐου έως 6 Ιουνίου δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους.Επισημαίνεται ότι από σήμερα 24/05 έως και τις 30/05 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία και οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορoνοϊό COVID-19 έως την Κυριακή 30 Μαΐου.Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των self tests πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Εναλλακτικά οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.