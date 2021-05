Self test και ραντεβού για εμβολιασμό έχουν αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον όγκο δουλειάς των φαρμακοποιών οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν και τη δυσπιστία πολιτών απέναντι στα εμβόλια ή τη ζήτηση self test από άτομα που δεν τα δικαιούνται δωρεάν.Της Βέτας Μεγάλου"Στα 34 χρόνια που έχω φαρμακείο το οποίο δουλεύω μόνη μου, πρώτη φορά συναντώ τέτοιον όγκο δουλειάς". Με λίγες λέξεις η Ισμήνη Ρόκκα περιγράφει στο NEWS 24/7 την κατάσταση που βιώνουν οι φαρμακοποιοί το τελευταίο διάστημα, με την διάθεση των self test και το κλείσιμο των ραντεβού εμβολιασμό κατά του κορονοϊού."Είναι πολλές οι εργατοώρες την εβδομάδα ασχολούμαστε με τη διανομή των self test και τα ραντεβού , με αποτέλεσμα να μένει όλη η υπόλοιπη δουλειά πίσω. Ενώ υπό κανονικές συνθήκες κλείνω το φαρμακείο στις 8 το βράδυ, τον τελευταίο καιρό φεύγω στις 10 και στις 11 γιατί πρέπει να τοποθετήσω φάρμακα που μου έχουν έρθει από τις αποθήκες, να εκτελέσω συνταγές, να φτιάξω τιμολόγια, και άλλες εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν κλείσει το φαρμακείο". "Εκτός αυτού" συμπληρώνει, "όταν βλέπω και περιμένουν 5-6 άτομα στην ουρά για self test ή για ραντεβού εμβολιασμού δεν έχω τον χρόνο για κάποιον ασθενή που έχει έρθει να πάρει τα φάρμακα που του έγραψε ο γιατρός και να του εξηγήσω πώς πρέπει να τα πάρει".Στις 12 Ιανουαρίου άνοιξε η πλατφόρμα για τα πρώτα ραντεβού εμβολιασμού, για άτομα ηλικίας άνω των 85. Ακολούθησαν οι .... άλλες ηλικιακές ομάδες και όπως δήλωνε στις 22 Μαρτίου ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Α. Βαλτάς, "περίπου το 60-70% των ραντεβού έχουν κλειστεί μέσω των φαρμακείων".Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Κώστας Λουράντος τονίζει οτι ένα επιπλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί είναι το ότι πολλοί που είχαν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό με AstraZeneca "έρχονται και ζητούν να το αλλάξουν". "Προσπαθούμε να βρούμε εμβολιαστικό κέντρο, δεν βρίσκουμε, επιμένουν, δεν θέλουν να το κάνουν, ζητούν της Pfizer, της Moderna, της J&J που είναι μονοδοσικό, ψάχνουμε να βρούμε κάποιο από αυτά βλέποντας το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 1η στη 2η δόση και πραγματικά όλη αυτή η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη", εξηγεί ο κ. Λουράντος."Εκτός από τον χρόνο που καταναλώνουμε για να κλείσουμε το ραντεβού, καταναλώνουμε και χρόνο για να πείσουμε κάποιους που φοβούνται τυχόν παρενέργειες, να το κάνουν. Και αρχίζεις να τους εξηγείς κάποια πράγματα, τι σημαίνει εμβόλιο κλπ. Αν πέσεις σε αρνητές και δεις ότι η κουβέντα δεν μπορεί να προχωρήσει, εκεί, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά, καθένας είναι ελεύθερος να κάνει οτι θέλει" λέει o Βασίλης Μαλεκάκης, ιδιοκτήτης φαρμακείου στους Άγιους Πάντες Αποκόρωνα Χανίων.Self TestΗ καθημερινότητα των φαρμακοποιών - όπως οι ίδιοι περιγράφουν- έγινε χειρότερη από τις 8 Απριλίου, όταν άρχισαν να διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία τα πρώτα self test."Η μέση επισκεψιμότητα ημερησίως υπό κανονικές συνθήκες είναι 50-60 άτομα. Τώρα, υπάρχουν φαρμακεία που δέχονται 300 και 400 άτομα την ημέρα, μόνο για self test. Καταλαβαίνετε για τι όγκο δουλειάς μιλάμε" τονίζει στο NEWS 24/7 ο Ανδρέας Γαλανόπουλος, πρόεδρος Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αττικής, υπογραμμίζοντας οτι σε φαρμακεία που είναι κοντά σε καταστήματα, εταιρίες, υπηρεσίες κλπ. "γίνεται χαμός"."Πρέπει να μπεις στο πρόγραμμα, να περάσεις τα ΑΜΚΑ, αν δεν το ξέρει ο πελάτης πρέπει να το βρεις, στη συνέχεια να δεις αν το δικαιούται, έρχονται ηλικιωμένοι που δεν ξέρουν τα το κάνουν ή φοβούνται και πρέπει, όχι να το κάνω εγώ, αλλά να τους εξηγήσω πώς γίνεται. Άλλοι ζητούν να τους δείξω πώς μπορούν να δηλώσουν στην πλατφόρμα το αποτέλεσμα του self test" λέει η κα Ρόκκα."Έρχονται όχι μόνο αυτοί που δικαιούνται αλλά και αυτοί που δεν δικαιούνται και ζητούν να μάθουν για ποιον λόγο δεν δικαιούνται και πρέπει να τους εξηγήσεις" συμπληρώνει ο κ. Λουράντος. "Κι όχι μόνο αυτό αλλά υπάρχει μια ουρά έξω από το φαρμακείο που δεν ξέρουμε τι θέλει ο καθένας. Κάποιος που θέλει να πάρει φάρμακα; Κάποιος που θέλει self test ή να αλλάξει το ραντεβού για το εμβόλιο; Τι απ' όλα; Γίνεται χαμός και εμείς κοινώς τα έχουμε "φτύσει". Τα φαρμακεία πλέον σηκώνουν όλο το βάρος, πρέπει να βρεθεί μια λύση", λέει ο πρόεδρος του ΦΣΑ και αναρωτιέται τι θα γίνει το καλοκαίρι που κάποια φαρμακεία θα κλείσουν για διακοπές και όλο το βάρος θα πέσει σε εκείνα που θα μείνουν ανοιχτά.Τα φαρμακεία δεν σταμάτησαν να λειτουργούν ούτε λεπτό από το ξέσπασμα της πανδημίας και οι φαρμακοποιοί "έβαλαν πλάτη" από την πρώτη στιγμή προσφέροντας τις υπηρεσίες τους αδιαμαρτύρητα. Ακόμα και τώρα που τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και παρά τον τεράστιο φόρτο εργασίας, τις υπερωρίες και την κούραση, συνεχίζουν με χαμόγελο να εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Όπως λέει και ο κ. Μαλεκάκης "καταλαβαίνω οτι συμμετέχω σε έναν αγώνα που βοηθώ τον συνάνθρωπό μου. Δεν έγινα αυτό που έγινα για να αγοράσω σπίτια και αυτοκίνητα αλλά για να γίνω αρωγός στην υγεία ενός ανθρώπου. Η δουλειά έχει αυξηθεί αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία καλούμαστε να βοηθήσουμε".news247.gr