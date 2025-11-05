2025-11-05 14:52:12
Φωτογραφία για Γιατί τα εμβόλια είναι λιγότερο αποτελεσματικά στους ηλικιωμένους – Νέα επιστημονική ανακάλυψη
Μια πρωτοποριακή μελέτη από το Ίδρυμα Allen φέρνει στο φως κρίσιμες πληροφορίες για τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των εμβολίων στους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, αποκαλύπτει ότι η γήρανση του ανοσοποιητικού δεν είναι αποτέλεσμα φθοράς, αλλά μια φυσιολογική, προβλέψιμη διαδικασία.

Η μελέτη βασίστηκε σε δείγματα από 96 υγιείς εθελοντές ηλικίας 25 έως 65 ετών, τους οποίους οι ερευνητές παρακολούθησαν για δύο χρόνια. Οι συμμετέχοντες εμβολιάζονταν κάθε χρόνο για τη γρίπη, ενώ συλλέγονταν και αναλύονταν δείγματα αίματος με τεχνολογίες αιχμής όπως η μονοκυτταρική αλληλούχιση RNA και η φασματική κυτταρομετρία. Από τα δεδομένα δημιουργήθηκε ο Άτλας Ανθρώπινης Ανοσολογικής Υγείας, μια βάση που καταγράφει 71 τύπους ανοσοκυττάρων και τις μεταβολές τους με την ηλικία.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
