sidirodromikanea

Ο Αυστριακός Όμιλος Σιδηροδρομικών Φορτίων (RCG) και ο Τούρκος Pasifik Eurasia συνεργάστηκαν στο New Silk Road, καθιερώνοντας τον τουρκικό τερματικό σταθμό Köseköy κοντά στην Κωνσταντινούπολη ως νέο κόμβο. Συγκεκριμένα, η RCG θα μεταφέρει φορτίο μεταξύ Ευρώπης και Köseköy. Το Pasifik Eurasia πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ του τουρκικού τερματικού σταθμού και προορισμών όπως το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και η Κίνα.Gr;afei o Νίκος ΠαπατόλιοςΗ αποδοχή του ρόλου της Τουρκίας ως γέφυρας μεταφορών ανατολής-δύσης είναι ο κεντρικός στόχος των δύο εταιρειών. Η θέση της χώρας ως κόμβος σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο έχει αναφερθεί στο παρελθόν . Η τελευταία εξέλιξη επιβεβαιώνει την αναδυόμενη δυναμική της.Η Pasifik Eurasia είναι ο επίσημος μεταφορέας του Τουρκικού Κρατικού Σιδηρόδρομου TCDD και ο χειριστής του τερματικού σταθμού Köseköy. Είναι επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη υπηρεσιών από την Τουρκία κατά μήκος του New Silk Road, όπως τα ειδικά εμπορευματικά τρένα προς την Κίνα. Το Austria Rail Cargo Group (RCG) είναι το τμήμα εμπορευματικών μεταφορών του αυστριακού ÖBB, επίσης πολύ ενεργό στις μεταφορές Ευρασίας και αυξάνει σταθερά τον όγκο του. Το 2020 ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά μέχρι στιγμής. Επιπλέον, βλέπει πολλές δυνατότητες στην Τουρκία, αναγνωρίζοντάς την ως «μελλοντική αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών της Ευρασίας».Το τερματικό Köseköy γίνεται κλειδίΗ RCG συνδέεται ήδη με την Τουρκία με δέκα δρομολόγια μετ 'επιστροφής την εβδομάδα. Τα περισσότερα από τα τρένα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Halkali στην Κωνσταντινούπολη με σύνδεση που εκτείνεται από τη Βουδαπέστη έως το Köseköy. Από τώρα και στο εξής, με τη βοήθεια του Pasifik Eurasia, όλα τα τρένα θα φτάσουν στην ασιατική πλευρά της Τουρκίας, όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός Köseköy. Κατά συνέπεια, το Köseköy θα γίνει ο κύριος προορισμός για τα τρένα της RCG που χρησιμοποιούν την Τουρκία ως πύλη προς το New Silk Road.Ο τερματικός σταθμός διαχειρίζεται κυρίως φορτίο από την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία χάλυβα και ξύλου, που αποτελούν τις δυνάμεις εξαγωγής της Τουρκίας. Είναι κατανοητό ότι είναι μια σημαντική τοποθεσία για συνδέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της υπόλοιπης Ασίας και ως εκ τούτου, ένας κατάλληλος κόμβος για τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Πάνω απ 'όλα, θέλουν να βελτιστοποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες συνδέοντας τα δίκτυά τους στην Ευρώπη και την Ασία.Τερματικό σταθμό Köseköyrailfreight.com/beltandroad/2021/06/01/rail-cargo-group-and-pasifik-eurasia-partner-up-to-enhance-eurasian-traffic-through-turkeyΕπιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδηςsidirodromikanea