Μέχρι το 2040 αναμένεται να είναι έτοιμο το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη που θα μπορεί να κάνει το Βερολίνο-Κοπεγχάγη σε 4 ώρες - Πάνω από 200 χλμ./ώρα η ταχύτητα και θα κοστίσει περίπου 345 δισ. ευρώprotothema.grΈνα νέο, ταχύτερο και περισσότερο διαλειτουργικό σιδηροδρομικό δίκτυο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να καταστεί λειτουργικό sidirodromikanea
