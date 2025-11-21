2025-11-21 09:07:38
Για τον νέο κύκλο του «Maestro» μίλησε η πρωταγωνίστρια της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Κλέλια Ανδριολάτου.

«Φέτος η σειρά θα είναι λίγο πιο αστυνομική. Θα έχουμε αρκετές ανατροπές. Μπαίνουν και νέοι ρόλοι, οπότε μεγαλώνει η ομάδα μας. Θα ήθελα να δουλεύω σ' αυτή τη σειρά για πάντα. Είμαστε πολύ τυχεροί», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή Breakfast@Star.

Αναφερόμενη στα γυρίσματα, σημείωσε: «Τα γυρίσματα δεν έχουν τελειώσει. Θα ολοκληρωθούν κάπου κοντά στο καλοκαίρι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θα αργήσετε λίγο να τα δείτε».

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη μια σεζόν, είπε: «Δεν νομίζω, η αλήθεια είναι. Είναι το τέλος. Έτσι λέει... δεν ξέρω τι να πω κι εγώ».



Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του “Maestro”

Όσον αφορά την πρεμιέρα, η Κλέλια Ανδριολάτου ανέφερε: «Νομίζω, χωρίς να ξέρω, κάπου τον Οκτώβρη. Πιο πριν αποκλείεται, γιατί μέχρι το καλοκαίρι θα γυρίζουμε, οπότε μετά χρειάζεται χρόνος για το μοντάζ».



Πηγή: tvnea.com
