





Για τον νέο κύκλο του «Maestro» μίλησε η πρωταγωνίστρια της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Κλέλια Ανδριολάτου.

«Φέτος η σειρά θα είναι λίγο πιο αστυνομική. Θα έχουμε αρκετές ανατροπές. Μπαίνουν και νέοι ρόλοι, οπότε μεγαλώνει η ομάδα μας. Θα ήθελα να δουλεύω σ' αυτή τη σειρά για πάντα. Είμαστε πολύ τυχεροί», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή Breakfast@Star.

Αναφερόμενη στα γυρίσματα, σημείωσε: «Τα γυρίσματα δεν έχουν τελειώσει. Θα ολοκληρωθούν κάπου κοντά στο καλοκαίρι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θα αργήσετε λίγο να τα δείτε».

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη μια σεζόν, είπε: «Δεν νομίζω, η αλήθεια είναι. Είναι το τέλος. Έτσι λέει... δεν ξέρω τι να πω κι εγώ».







Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του “Maestro”

Όσον αφορά την πρεμιέρα, η Κλέλια Ανδριολάτου ανέφερε: «Νομίζω, χωρίς να ξέρω, κάπου τον Οκτώβρη. Πιο πριν αποκλείεται, γιατί μέχρι το καλοκαίρι θα γυρίζουμε, οπότε μετά χρειάζεται χρόνος για το μοντάζ».

Πηγή: tvnea.com