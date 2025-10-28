2025-10-28 13:06:21
Καθώς τα φάρμακα γίνονται πιο σύνθετα, η φαρμακευτική βιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη πρόκληση: πώς θα «μεταφράσει» τα εξαιρετικά ισχυρά, αλλά δύσκολα διαλυτά δραστικά μόρια (APIs) σε θεραπείες που μπορούν πραγματικά να φτάσουν στον ασθενή. Η απάντηση, ίσως, να κρύβεται όχι στη δραστική ουσία, αλλά στο έκδοχο: εκείνο το «αόρατο» αλλά καθοριστικό συστατικό που καθορίζει τη σταθερότητα, τη βιοδιαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου.

Η καινοτομία που μπλοκάρεται πριν καν ξεκινήσει

Παρότι η ανάγκη για νέα έκδοχα είναι γνωστή, η φαρμακοβιομηχανία διστάζει να τα υιοθετήσει. Ο λόγος; Η έλλειψη σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο δισταγμού: οι εταιρείες φοβούνται να χρησιμοποιήσουν νέα έκδοχα, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα έγκρισης, και οι προμηθευτές διστάζουν να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους, επειδή δεν υπάρχει σίγουρη αγορά. Το αποτέλεσμα; Καινοτόμα φάρμακα καθυστερούν να φτάσουν στους ασθενείς, εγκλωβισμένα σε γραφειοκρατικά εμπόδια.

  

