2025-10-28 13:06:21

Καθώς τα φάρμακα γίνονται πιο σύνθετα, η φαρμακευτική βιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη πρόκληση: πώς θα «μεταφράσει» τα εξαιρετικά ισχυρά, αλλά δύσκολα διαλυτά δραστικά μόρια (APIs) σε θεραπείες που μπορούν πραγματικά να φτάσουν στον ασθενή. Η απάντηση, ίσως, να κρύβεται όχι στη δραστική ουσία, αλλά στο έκδοχο: εκείνο το «αόρατο» αλλά καθοριστικό συστατικό που καθορίζει τη σταθερότητα, τη βιοδιαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου.



Η καινοτομία που μπλοκάρεται πριν καν ξεκινήσει



Παρότι η ανάγκη για νέα έκδοχα είναι γνωστή, η φαρμακοβιομηχανία διστάζει να τα υιοθετήσει. Ο λόγος; Η έλλειψη σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο δισταγμού: οι εταιρείες φοβούνται να χρησιμοποιήσουν νέα έκδοχα, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα έγκρισης, και οι προμηθευτές διστάζουν να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους, επειδή δεν υπάρχει σίγουρη αγορά. Το αποτέλεσμα; Καινοτόμα φάρμακα καθυστερούν να φτάσουν στους ασθενείς, εγκλωβισμένα σε γραφειοκρατικά εμπόδια.







Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ