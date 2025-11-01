2025-11-01 08:09:17

Το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και ο ολοένα και πιο έντονος ρυθμός ζωής στις μεγαλουπόλεις και δη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχουν επιταχύνει τους ρυθμούς αναβάθμισης των μέσων συγκοινωνίας.Λάμπρος ΚατσαρόςEleftherostypos.grΜιλώντας στο Eleftherostypos.gr, o Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύσταση του νέου ΟΣΕ. Όπως είπε «ο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ