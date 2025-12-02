2025-12-02 13:04:42

Καλεσμένος στο Πρωινό, ο Χάρης Λεμπιδάκης, που παρακολουθεί στενά τα τηλεοπτικά νέα, έθεσε ερωτήσεις στον Γιώργο Λιάγκα. Ο παρουσιαστής ήταν έτοιμος να απαντήσει και να ξεκαθαρίσει τις φήμες γύρω από το τηλεοπτικό του μέλλον.



«Θεωρώ ότι για την πρωινή εκπομπή είναι πιο σωστό το 10-1. Ήταν πρόταση του σταθμού (σ.σ. το 9-12.30) την οποία αποδέχθηκα. Εάν με ρωτάς, έκανα λάθος. Υπηρετώ, όμως, και το 9-12.30 με τον ίδιο τρόπο» ξεκαθάρισε ο Γιώργος Λιάγκας.



Όσο για την 4η εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η εκπομπή που θα κάνει ο Γρηγόρης θα είναι ένας τηλεμαραθώνιος ημερήσιος. Θα είναι όλο το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 από το πρωί. Ο Γρηγόρης θα κάνει το βραδινό κομμάτι και πιο ουσιαστικό».



