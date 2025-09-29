Τα έξυπνα γυαλιά δεν είναι κάτι νέο, ως ιδέα. Περίπου πριν από 13 χρόνια η Google ήταν η πρώτη που πειραματίστηκε με το Glass, μια συσκευή υπολογιστή (ουσιαστικά) που μπορούσε να φορεθεί υπό τη μορφή γυαλιών. Για αρκετό καιρό μετά τον τερματισμό του προγράμματος είχε επέλθει ουσιαστική στασιμότητα στον χώρο.

Με τα τελευταία έξυπνα γυαλιά που παρουσίασε η Meta αυτή την εβδομάδα, ορισμένα πράγματα δείχνουν να έχουν αλλάξει. Καταρχήν, αντί για την… νερντ αισθητική του πολύ gadget της Google, που δέχθηκε άφθονη κριτική, οι οθόνες της Meta είναι ενσωματωμένες σε σκελετούς της Ray-Ban.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Financial Times, τα τελευταία γυαλιά είναι μια ανατριχιαστικά παρόμοια επανάληψη αυτού που προσπάθησε να κάνει η Google το 2012, και ένα σημάδι ότι μια νέα κατηγορία συσκευών που η βιομηχανία τεχνολογίας ονειρευόταν εδώ και καιρό μπορεί τελικά να είναι έτοιμη να εισέλθει στην αγορά.

Η κυκλοφορία του Meta Ray-Ban Display σηματοδότησε επίσης την έναρξη μίας νέας τεχνολογικής κούρσας. Η Google έχει συνάψει συμφωνία με έναν άλλο κατασκευαστή μοντέρνων γυαλιών, την Warby Parker, η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια σειρά έξυπνων γυαλιών το επόμενο έτος, ενώ η Snap έχει σχεδιάσει μια παρόμοια συσκευή για το 2026 και η Apple φέρεται να πλησιάζει στην ολοκλήρωση ενός δικού της ελαφρού headset.

Μετά από χρόνια εντυπωσιακών αλλά μη ρεαλιστικών τεχνολογικών επιδείξεων στον τομέα της επαυξημένης πραγματικότητας, μια ενδιαφέρουσα νέα κατηγορία προϊόντων αρχίζει να διαμορφώνεται. Ωστόσο, απέχει ακόμη πολύ από το είδος της ολοκληρωμένης υπολογιστικής πλατφόρμας μετά τα smartphone που η Meta — η οποία έχει επενδύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε μάσκες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας — ονειρεύεται εδώ και καιρό να δημιουργήσει.

Όπως και τα Google Glass, τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display διαθέτουν μια μικρή, διάφανη οθόνη μπροστά από το δεξί μάτι του χρήστη, η οποία εμφανίζει ψηφιακές πληροφορίες, όπως μηνύματα κειμένου, αναλυτικές οδηγίες ή σύντομα βίντεο.

Το πιο σημαντικό σημείο σχετικά με τη συσκευή της Meta — εκτός από το γεγονός ότι είναι κάτι που οι άνθρωποι θα μπορούσαν πραγματικά να χαρούν να φορούν για πολλές ώρες την ημέρα — είναι ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να φαίνεται ότι έχει την ευκαιρία να γίνει ένα πραγματικό προϊόν μαζικής αγοράς. Οι αποτυχίες στις επιδείξεις της εταιρείας κατά την παρουσίαση του προϊόντος υποδηλώνουν ότι η συσσώρευση τόσης τεχνολογίας σε έναν πολύ μικρό χώρο και η απρόσκοπτη λειτουργία της με ένα νέο χειριστήριο σε μορφή wristband (βραχιολιού) ενδέχεται να κάνουν την πρώτη έκδοση κάπως προβληματική. Ωστόσο, ακόμη και με τιμή 799 δολάρια, θα μπορούσε να πουλήσει εκατομμύρια τεμάχια.

Έξυπνα γυαλιά: Επιστροφή στην αφετηρία

Παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες, το Meta Ray-Ban Display δείχνει πώς οι τεχνολογικοί γίγαντες έχουν κάνει έναν πλήρη κύκλο στην προσπάθειά τους να επιτύχουν την επαυξημένη πραγματικότητα, επιστρέφοντας στην λανθασμένη εκκίνηση της Google.

Το Hololens της Microsoft που παρουσιάστηκε το 2015 και τα γυαλιά της πολύ-διαφημισμένης startup εταιρείας Magic Leap το 2017 ήταν μια προσπάθεια να τοποθετηθεί μια πλήρης ψηφιακή επικάλυψη στον πραγματικό κόσμο. Η τεχνολογία AR δεν ήταν καθόλου έτοιμη να υποστηρίξει τις ολογραφικές οθόνες που επιδίωκαν αυτές οι εταιρείες, σημειώνουν οι Financial Times.

Ούτε είναι σαφές ότι πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να φορούν ένα νέο είδος υπολογιστή για όλες τις χρήσεις, ικανό να αντικαταστήσει μεγάλο μέρος των λειτουργιών των άλλων συσκευών τους. Η τάση «περισσότερο είναι περισσότερο» στην επαυξημένη πραγματικότητα έφτασε στο αποκορύφωμά της στις αρχές του περασμένου έτους με το Vision Pro της Apple, ένα headset που προσπάθησε να τα κάνει όλα, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει την αποδοχή του κοινού.

Η πιο ελπιδοφόρα πορεία ξεκίνησε, αντίθετα, στο άλλο άκρο: με τα Spectacles της Snap, μια μινιμαλιστική συσκευή που έβαζε μια κάμερα σε ένα ζευγάρι γυαλιά. Αυτό βοήθησε να καθοριστεί μια σαφής περίπτωση χρήσης για τα έξυπνα γυαλιά: η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο χωρίς να χρειάζεται να βγάλεις το smartphone.

Η Meta, η οποία υιοθέτησε την απλή ιδέα της κάμερας με τα πρώτα της έξυπνα γυαλιά πριν από τέσσερα χρόνια, προχωράει ακόμη πιο μακριά. Είχε ήδη ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη στα γυαλιά, με τη μορφή ενός βοηθού που ενεργοποιείται με τη φωνή και στον οποίο έχει πρόσβαση μέσω ενσωματωμένου μικροφώνου και ηχείων.

Η αναζήτηση περιπτώσεων χρήσης μοιάζει με το να ρίχνεις πράγματα στον τοίχο για να δεις τι θα κολλήσει. Πολλές από τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης — όπως οι ζωντανές μεταφράσεις — θα μπορούσαν να χειριστούν ως ήχος μέσω ακουστικών και δεν χρειάζεται να ενσωματωθούν σε ένα headset. Επίσης, η τεχνολογία που απαιτείται για την υποστήριξη των πιο εντυπωσιακών οθονών που ονειρεύεται η Meta απέχει ακόμη αρκετά, και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι χαμηλή. Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υποσχέθηκε μόνο «μία ή δύο ώρες» συνεχούς αλληλεπίδρασης με την τεχνητή νοημοσύνη.

Άλλο ένα περιφερειακό

Όπως τα ακουστικά και τα ρολόγια, τα έξυπνα γυαλιά πρέπει και αυτά επίσης να συνδεθούν με ένα smartphone, καθιστώντας τα ένα ακόμη περιφερειακό που αναζητά σκοπό σε έναν κόσμο που θα εξακολουθεί να είναι επικεντρωμένος στα smartphone.

Ωστόσο, υπάρχει και ο σπόρος ύπαρξης μιας νέας πλατφόρμας. Αρχικά, η οθόνη της Meta περιορίζεται στις υπηρεσίες της ίδιας της εταιρείας, με μηνύματα από το WhatsApp και βίντεο από το Reels. Εάν πουληθεί σε οποιοδήποτε όγκο, οι προγραμματιστές άλλων εφαρμογών θα αρχίσουν να επιζητούν μια θέση στην αγορά που η εταιρεία προσπαθεί να διεκδικήσει. Θα χρειαστούν χρόνια για να διαπιστωθεί εάν αυτό θα μπορούσε να γίνει μια σημαντική υπολογιστική πλατφόρμα από μόνη της, αλλά ο αγώνας των έξυπνων γυαλιών έχει τελικά ξεκινήσει.

