Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη συνεχίζει να κινείται χαμηλά σε τηλεθέαση, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη διοίκηση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Secret» στην εφημερίδα Παραπολιτικά, εφόσον η εικόνα δεν βελτιωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν αποκλείονται αλλαγές.

Η απόσταση από τον ανταγωνισμό είναι μεγάλη, ιδιαίτερα στο δυναμικό κοινό, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την πίεση του Γιάννη Αλαφούζου για ενίσχυση της ενημερωτικής απήχησης του σταθμού σε μια χρονιά με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή, η νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, που προηγείται του δελτίου, δεν κατάφερε να δώσει ώθηση στα νούμερα της συγκεκριμένης ζώνης, όπου ο ΣΚΑΪ αντιμετωπίζει σταθερά δυσκολίες.

Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις το κανάλι να δοκιμάσει μια πιο αυστηρή –αν και προσεκτική– κριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση, επιλογή που ωστόσο αρκετοί θεωρούν ότι έχει καθυστερήσει. Σε περίπτωση που η συνολική τηλεθέαση του σταθμού, ειδικά στο ψυχαγωγικό κομμάτι και στο δυναμικό κοινό, δεν παρουσιάσει βελτίωση, οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και πρόσωπα-κλειδιά όπως ο Κωνσταντίνος Ζούλας, του οποίου οι επιλογές αμφισβητούνται ήδη.

