Ο Τζέφρι Χίντον, πρώην στέλεχος της Google, γνωστός και ως ο «Νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης» για το έργο του στα νευρωνικά δίκτυα, έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες του για τους κινδύνους της τεχνολογίας. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, υποστήριξε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στις εταιρείες τεχνολογίας αναγνωρίζουν τους κινδύνους, αλλά αποφεύγουν να αναλάβουν δράση.

«Πολλοί από τους ανθρώπους στις μεγάλες εταιρείες, νομίζω, υποβαθμίζουν τον κίνδυνο δημοσίως», δήλωσε ο Χίντον σε ένα επεισόδιο του podcast «One Decision». Ωστόσο, ανέφερε έναν ηγέτη του τεχνολογικού κλάδου που, κατά τη γνώμη του, είναι εναρμονισμένος με τις πιθανές απειλές της τεχνολογίας. «Ο Demis Hassabis, για παράδειγμα, καταλαβαίνει πραγματικά τους κινδύνους και θέλει όντως να κάνει κάτι γι’ αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Demis Hassabis

Ο Hassabis είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, του βασικού εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Συνίδρυσε την DeepMind το 2010 και την πούλησε στην Google το 2014 για 650 εκατομμύρια δολάρια, με τον όρο ότι ο τεχνολογικός γίγαντας θα δημιουργούσε μια επιτροπή δεοντολογίας για την AI.

Βραβευμένος με Νόμπελ, ο Hassabis ήλπιζε για χρόνια ότι οι ακαδημαϊκοί και οι επιστήμονες θα ηγούνταν της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας της Google για κυριαρχία στον τομέα, ενώ ορισμένοι εντός της εταιρείας, σύμφωνα με το Business Insider, θεωρούν ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για τη θέση του CEO.Τον Φεβρουάριο, ο Hassabis δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενέχει μακροπρόθεσμους κινδύνους και προειδοποίησε ότι τα αυτόνομα συστήματα θα μπορούσαν να «τεθούν εκτός ελέγχου». Έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας ενός διεθνούς κυβερνητικού οργάνου για τη ρύθμιση της τεχνολογίας. Στα τέλη του περασμένου μήνα, διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της DeepMind στο Λονδίνο, απαιτώντας περισσότερη διαφάνεια γύρω από την AI.Οι «ολιγάρχες»

Ο Χίντον πέρασε περισσότερο από μια δεκαετία στην Google πριν παραιτηθεί για να συζητήσει πιο ανοιχτά τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Σε προηγούμενο επεισόδιο podcast, είχε αναφέρει ότι η εταιρεία τον ενθάρρυνε να παραμείνει και να εργαστεί πάνω σε θέματα ασφάλειας.

Ο αποκαλούμενος «Νονός» δεν ήταν εξίσου γενναιόδωρος με τους επαίνους του για άλλους ηγέτες της Big Tech. Νωρίτερα στο ίδιο podcast, δήλωσε ότι «οι άνθρωποι που ελέγχουν την AI, άνθρωποι όπως ο Μασκ και ο Ζούκερμπεργκ, είναι ολιγάρχες» και τόνισε πως φυσικά εφόσον τους αποκαλεί ολιγάρχες, δεν τους εμπιστεύεται

