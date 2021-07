Ο Δημήτρης Νέζης συνεχίζει να μαζεύει διακρίσεις στο καλλιτεχνικό βιογραφικό του, προσθέτοντας ακόμη 3 τον τελευταίο μόνο μήνα.

Το ελληνικό τραγούδι "Όσα Λαχτάρησα" μπήκε στους Finalists στα "International Music Video Awards" του Λονδίνου στην κατηγορία "Best original song",

Το τελευταίο του single "Οργή" απέσπασε την 3η θέση στα "World Songwriting Awards 2021" Στην κατηγορία "Best music video",

Ενώ το αγγλόφωνο single "Out of me" , κατέληξε στην 5η θέση στην κατηγορία "Best pop song" Στα "International indie songwriting awards 2021"!!!

Ο Δημήτρης καθώς ετοιμάζει τα επόμενα τραγούδια του, συνεχίζει να εμάς εκπλήσσει με τις διακρίσεις που φέρνει στις αποσκευές του, από το εξωτερικό.

Καλή συνέχεια Δημήτρη!

doriforosnews