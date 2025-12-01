2025-12-01 13:08:38

Ο Δημήτρης Παπανώτας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την τηλεόραση και την πολιτική.



«Έχουν μπει στον τηλεοπτικό χώρο πολλοί άσχετοι. Ελπίζω οι επιλογές των διευθυντών να είναι πιο σοβαρές», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.



«Θα κάνει λάθος κάποιος σταθμός αν δώσει βήμα στη Μπέττυ Μαγγίρα, που δηλώνει δημόσια ποιον σέβεται και ποιον όχι. Μπορεί να εκτεθεί ανεπανόρθωτα ο σταθμός. Στο Real View δεν βλέπω σκεπτόμενους ανθρώπους.



Δυσαρεστήθηκα που δεν έλαβα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ίσως με δείτε στην παρουσίαση, μπας και με θυμηθεί, ότι υπάρχω. Αν ο Στέφανος Κασσελάκης άκουγε τις συμβουλές του Τάιλερ, θα είχε πολύ καλύτερη πορεία».



Πηγή: tvnea.com



