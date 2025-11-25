2025-11-25 10:57:13
Φωτογραφία για Δημήτρης Ουγγαρέζος σε Φαίη Σκορδά: Καλό κορόιδο είσαι. Ήθελες να δώσεις τα λεφτά σου στον Τσίπρα...
Το πρωινό της Τρίτης, στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, Ιθάκη. Η παρουσιάστρια μάλιστα αποκάλυψε στην παρέα της ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε περάσει από βιβλιοπωλείο στο Ψυχικό και το είχε αγοράσει η ίδια.

“Που το βρήκαμε αυτό;” αναρωτήθηκε, αρχικά, η παρουσιάστρια . “Μας το έστειλαν; Αυτό; Γιατί εγώ πήγα και το αγόρασα χθες”.

“Καλό κορόιδο! Καλό κορόιδο είσαι” αναφώνησε τότε, με χιούμορ, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για να διευκρινίσει η Φαίη Σκορδά “τι εννοείς; Πήγα και το αγόρασα, όχι που θα μου το στείλουν”.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Συγνώμη, εσύ όντως πήγες και αγόρασες το βιβλίο;

Φαίη Σκορδά: Ναι.

Δ.Ο.: Δηλαδή κάνουμε πλάκα, ότι όντως θέλουμε να το διαβάσουμε και εσύ το πίστεψες;

Φ.Σ.: Πήγα στο βιβλιοπωλείο στο Ψυχικό γιατί θεώρησα ότι έπρεπε να έχω το βιβλίο.

Δ.Ο.: Να το έχεις το βιβλίο, που θα μπορούσες και ως δημοσιογράφος να το έχεις το βιβλίο. Εσύ όμως ήθελες να δώσεις τα λεφτά σου στον Τσίπρα! Γιατί ήθελες να το κάνεις αυτό; Είναι κάποια δήλωση πολιτική αυτό που έκανες;

“Θα σου πω τι σκέφτηκα. Όλο αυτό το βιβλίο, τόσο στον πρόλογο που είναι το σημείωμα του συγγραφέα όσο και στο τέλος, αναφέρεται στο καλύτερο μέλλον της Ελλάδας ουσιαστικά. Και γω σκέφτηκα, κερδίζοντας χρήματα σε προσωπικό επίπεδο; Αλλά για να το πω αυτό, θα έπρεπε να είχα πληρώσει” επισήμανε χαρακτηριστικά, με χαμόγελο, η Φαίη Σκορδά στον αέρα της πρωινής της εκπομπής στο MEGA

Πηγή: tvnea.com
Φαίη Σκορδά: Επέστεψε στο Buongiorno με γυαλιά
Εκτός Buongiorno η Φαίη Σκορδά – O Δημήτρης Ουγγαρέζος καλημέρισε...
Δημήτρης Ουγγαρέζος για το απαράδεκτο τρέιλερ του Survivor: «Δεν είναι καθόλου τυχαίο»
Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, δεν είναι τυχαία η επιτυχία του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η Φαίη Μαυραγάνη απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι μια ήρεμη δύναμη
Οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Περσεφόνη- Το Φαρμακείο, ως σημείο ευαισθητοποίησης κατά της Βίας»
Αυτή είναι η λύση του Alpha για την απουσία της Κατερίνας Καινούργιου
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» : Όσα θα δούμε στο 10ο επεισόδιο
Αντώνης Σρόιτερ: Έχω δεχτεί προτάσεις για να φύγ - Αν δεν με θέλουν από τον Alpha, κάποιος θα βρεθεί να με πάρει
Πρωινή ενημέρωση: Στην κορυφή η «Κοινωνία Ώρα Mega» στο δυναμικό κοινό