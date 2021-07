Το «Dancing with the Stars» θα έχει άρωμα από το Greece’s Next Top Model από τη στιγμή που την παρουσίαση ανέλαβε η Βίκυ Καγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Znews.gr, το όνομα του Ανδρέα από το GNTM έπεσε στο τραπέζι προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση του backstage του Dancing with the Stars. Μάλιστα δεν έπεσε μόνο αλλά έκανε και δοκιμαστικό για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Παρόλο που οι περισσότερες παραγωγές είναι κλειστές λόγω… διακοπών στο «Dancing with the Stars» οι προετοιμασίες καλά κρατούν. Ακόμα και μέσα στον Ιούλιο κόσμος πάει και έρχεται στα γραφεία παραγωγής, καθώς εκτός από τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα πρέπει να βρεθούν οι διαγωνιζόμενοι παίκτες που θα χορεύουν κάθε εβδομάδα.

Το «Dancing with the Stars» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι οριστικές αποφάσεις για το ποιοι θα απαρτίζουν την κριτική επιτροπή, ποιος θα βρίσκεται στο backstage και ποιοι θα είναι οι διαγωνιζόμενοι παίκτες θα παρθούν στο τέλος Αυγούστου.

