Οι φήμες για το πρώτο iPhone με αναδιπλούμενη οθόνη κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, αλλά οι πιο πρόσφατες αποκαλύψεις δείχνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο: η Apple φαίνεται να δίνει τεράστια προτεραιότητα στη μπαταρία.

Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς ένα foldable smartphone απαιτεί περισσότερη ενέργεια, μεγαλύτερες οθόνες και πιο απαιτητικό hardware. Κι αν υπάρχει μία εταιρεία που θέλει το πρώτο της fold να μην απογοητεύσει, αυτή είναι η Apple.

Τι λέει η διαρροή για τη μπαταρία

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το iPhone Fold ίσως εξοπλιστεί με μπαταρία περίπου 5400 έως 5800 mAh, με πιθανότητα να φτάσει κοντά στα 6000 mAh σε τελικό στάδιο. Για να το βάλουμε σε πλαίσιο: τα τωρινά κορυφαία iPhone ξεπερνούν λίγο τις 5000 mAh.

Άρα μιλάμε για σημαντική αύξηση, η οποία μοιάζει απαραίτητη δεδομένου ότι η συσκευή αναμένεται να διαθέτει μια μεγάλη εσωτερική οθόνη περίπου 7,6 ιντσών, καθώς και μια εξωτερική οθόνη περίπου 5,4 ιντσών.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει πως η Apple δεν θέλει το Fold της να είναι απλώς εντυπωσιακό κόνσεπτ, αλλά λειτουργικό στην πράξη. Αν η μπαταρία είναι πράγματι τόσο μεγάλη, η συσκευή θα μπορεί να ανταγωνιστεί – ή και να ξεπεράσει – τις αναδιπλούμενες προτάσεις της Samsung και άλλων εταιρειών.

Γιατί η μεγάλη μπαταρία είναι κρίσιμο πλεονέκτημα

Οι δύο οθόνες ενός foldable καταναλώνουν πολλή ενέργεια, ειδικά η εσωτερική που χρησιμοποιείται σε multitasking, gaming και προβολή video. Με μια μπαταρία σχεδόν 6000 mAh, το iPhone Fold θα μπορεί να προσφέρει:

καλύτερη διάρκεια χρήσης σε σχέση με άλλα αναδιπλούμενα κινητάσταθερή απόδοση, χωρίς να χρειάζεται φόρτιση μέσα στη μέραχρήση της μικρότερης εξωτερικής οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν απαιτείται μεγάλη προβολή

Η Apple γνωρίζει ότι ένα foldable που ξεμένει γρήγορα από μπαταρία θα θεωρηθεί αποτυχημένο, όσο όμορφο ή πρωτοποριακό κι αν είναι.







Εάν περίμενες η Apple να φτιάξει του χρόνου το νέο Apple Watch πρέπει να εξοπλιστείς με υπομονή.

Ο λόγος είναι ότι η μεγάλη ανανέωση του σχεδιασμού του Apple Watch μετατίθεται τουλάχιστον έως το 2028. Έως τότε, η εταιρεία φαίνεται πως θα συνεχίσει με μικρές, σταδιακές αλλαγές και όχι με ριζικές επανασχεδιάσεις.

Μετά την εμφάνιση του πρώτου Apple Watch το 2015, ο βασικός σχεδιασμός του ρολογιού έχει αλλάξει ελάχιστα. Παρότι είδαμε βελτιώσεις σε οθόνες, υλικά και κάποια πιο σκληροτράχηλα μοντέλα όπως το Watch Ultra, το «μεγάλο βήμα» στο look δεν έχει γίνει – και όπως φαίνεται, δεν πρόκειται να γίνει σύντομα.

Γιατί η Apple καθυστερεί τη μεγάλη αλλαγή;

Όπως φαίνεται, η Apple δεν θέλει να αλλάξει κάτι απλώς για να αλλάξει. Αντίθετα, εστιάζει στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που ίσως δεν είναι ακόμα έτοιμες σε εμπορική μορφή. Οι πληροφορίες θέλουν την εταιρεία να δουλεύει πάνω σε:

Οθόνες micro-LED, που πρωτοείδαμε ως φήμη για το Apple Watch Ultra και υπόσχονται καλύτερη φωτεινότητα και αντοχή.Νέες μαγνητικές συνδέσεις για λουράκια, που θα αλλάξουν τον τρόπο που συνδέονται τα μπρασελέ και μπορεί να οδηγήσουν σε ακόμα πιο καθαρό σχεδιασμό.Αισθητήρες καινοτομίας στην υγεία, όπως μη επεμβατική μέτρηση γλυκόζης και νέες δυνατότητες παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων.

Παράλληλα, υπάρχει η θεωρία πως η Apple τοποθετεί την αλλαγή του Watch λίγο μετά τον εορτασμό των 20 χρόνων από το iPhone (το 2027). Αυτό ταιριάζει με την ιδέα της μεγάλης λιτής ανανέωσης που «κρατιέται» για ένα πιο συμβολικό timing.

Τι σημαίνει αυτό

Για όσους σκέφτονται να αγοράσουν Apple Watch, τα νέα έχουν δύο αναγνώσεις. Αν θέλεις απλά να έχεις ένα καλό έξυπνο ρολόι με όλες τις λειτουργίες, το τωρινό Watch ή το Ultra θα σε καλύψει άνετα.

Δεν χρειάζεται να περιμένεις κάτι που ίσως αργήσει τέσσερα ή πέντε χρόνια. Από την άλλη, αν έχεις στο μυαλό σου την ιδέα μιας εντελώς νέας εμφάνισης, ίσως είναι καλύτερο να κρατήσεις τις προσδοκίες χαμηλές για λίγο καιρό













