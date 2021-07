Στον ALPHA προετοιμάζουν το Style me up που θα παρουσιάσει τη νέα σεζόν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Για την κριτική επιτροπή υποψήφιος είναι ο Παντελής Τουτουντζής, που είχε αντίστοιχο ρόλο στην εκπομπή της Δούκισσας Νομικού που δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν στον ΣΚΑΪ.

Πρόταση για το Style me up δέχτηκε και ο Περικλής Κονδυλάτος, του οποίου το όνομα είχε ακουστεί για το νέο κύκλο του My Style Rocks. έλος, δύο ακόμα ονόματα που συζήτησαν για την κριτική επιτροπή του παιχνιδιού μόδας -που στο Open παρουσίαζε η Μαρία Μπακοδήμου- είναι ο Τάσος Σοφρωνίου, που γνωρίσαμε τηλεοπτικά από τον πρώτο κύκλο του GNTM στον ΑΝΤ1 και η στυλίστρια της Δέσποινας Βανδή και σύζυγος του νικητή της «Φάρμας», Κώστα Γκρέκα, Έλενα Βαζούρα.

Πηγή: TVNEA.COM