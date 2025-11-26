2025-11-26 19:33:39
Φωτογραφία για Τηλεοπτική Κριτική: Το λάθος στο τρέιλερ του Survivor και η αμήχανη… κωμωδία του Λιανού...
Η νέα σεζόν του Survivor δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον ΣΚΑΪ. Πριν καν φτάσουμε στην πρεμιέρα του «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», το κανάλι βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μικρής –αλλά απολύτως εύλογης– θύελλας αντιδράσεων, εξαιτίας ενός τρέιλερ που έκανε τον γύρο του προγράμματος για οκτώ ολόκληρες ημέρες. Κι όμως, χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα θέασης για να παρατηρήσει κανείς το αδιανόητο: ένας χάρτης της Ελλάδας από τον οποίο… έλειπαν επτά νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Κως, Λέρος, Σύμη, Κάλυμνος, Τήλος, Χάλκη και Νίσυρος απουσίαζαν από το γραφιστικό, δημιουργώντας μια εικόνα που προκάλεσε δικαιολογημένη αμηχανία και δηκτικά σχόλια στα social media. Το τρέιλερ αποσύρθηκε τελικά, μόνο αφού το λάθος αναγνώστηκε εσωτερικά — όμως, ακόμη και τότε, η αρχική λανθασμένη εκδοχή συνέχισε να προβάλλεται για μερικές ημέρες στο site του σταθμού.

Εδώ όμως ξεκινά το πιο προβληματικό κομμάτι της ιστορίας: η πλήρης απουσία επίσημης τοποθέτησης από τον ΣΚΑΪ. Κανένα δελτίο Τύπου, καμία εξήγηση, ούτε μια τυπική συγγνώμη για ένα λάθος που, πέρα από τηλεοπτική αστοχία, αγγίζει και ευαίσθητα ζητήματα ακρίβειας όταν αναπαρίσταται ο χάρτης της χώρας.


Σαν να μην έφτανε αυτό, η επικοινωνιακή διαχείριση πέρασε –άτυπα αλλά εμφανώς– στον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό, ο οποίος επεδίωξε να το ελαφρύνει με χιουμοριστική διάθεση, κάνοντας ειρωνικές αναφορές σε «διαβήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών». Το αποτέλεσμα; Περισσότερη αμηχανία, αφού το χιούμορ λειτούργησε ως υποκατάστατο της επίσημης στάσης που δεν υπήρξε ποτέ.

Σε μια εποχή όπου ο τηλεοπτικός ανταγωνισμός είναι αμείλικτος και η εικόνα ενός καναλιού κρίνεται σε δευτερόλεπτα, τέτοια περιστατικά δεν κρίνονται αποκλειστικά από το αρχικό λάθος — αυτά συμβαίνουν. Η ουσία βρίσκεται στο πώς διορθώνεις, πώς εξηγείς, και κυρίως πώς σέβεσαι το κοινό σου όταν εκείνο ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις.

Αυτή τη φορά, ο ΣΚΑΪ επέλεξε τη σιωπή. Και η σιωπή, ειδικά στη δημόσια σφαίρα, δεν λειτουργεί ποτέ υπέρ σου. Αντιθέτως, αφήνει το λάθος να «μιλά» μόνο του.

Γιώργος Πασχαλίδης 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιορτές στο απόλυτα χριστουγεννιάτικο σπίτι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιορτές στο απόλυτα χριστουγεννιάτικο σπίτι
Νέος προγραμματισμός για τον ΑΝΤ1 - Αλλάζει ξανά ώρα Ο Δικαστής...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέος προγραμματισμός για τον ΑΝΤ1 - Αλλάζει ξανά ώρα "Ο Δικαστής"...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Δανάη Μπάρκα σε συζητήσεις για τηλεοπτική επιστροφή – Το project που βρίσκεται στο τραπέζι
Η Δανάη Μπάρκα σε συζητήσεις για τηλεοπτική επιστροφή – Το project που βρίσκεται στο τραπέζι
Το CSI: LAS VEGAS κάνει πρεμιέρα στο MAK TV σε πρώτη τηλεοπτική προβολή...
Το CSI: LAS VEGAS κάνει πρεμιέρα στο MAK TV σε πρώτη τηλεοπτική προβολή...
Δημήτρης Ουγγαρέζος για το απαράδεκτο τρέιλερ του Survivor: «Δεν είναι καθόλου τυχαίο»
Δημήτρης Ουγγαρέζος για το απαράδεκτο τρέιλερ του Survivor: «Δεν είναι καθόλου τυχαίο»
Φαίη Μαυραγάνη: Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια - Oσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται
Φαίη Μαυραγάνη: Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια - Oσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται
«Survivor 2026: Η εξάντληση του παιχνιδιού – Αθήνα vs Επαρχία χωρίς μαγεία»
«Survivor 2026: Η εξάντληση του παιχνιδιού – Αθήνα vs Επαρχία χωρίς μαγεία»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Δανάη Μπάρκα σε συζητήσεις για τηλεοπτική επιστροφή – Το project που βρίσκεται στο τραπέζι
Η Δανάη Μπάρκα σε συζητήσεις για τηλεοπτική επιστροφή – Το project που βρίσκεται στο τραπέζι
Το OPEN ενισχύει το πρόγραμμά του με ενοικιαζόμενες σειρές του MEGA – Ποτε κάνει πρεμιέρα το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα»; - Ποιες μέρες θα παίζει;
Το OPEN ενισχύει το πρόγραμμά του με ενοικιαζόμενες σειρές του MEGA – Ποτε κάνει πρεμιέρα το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα»; - Ποιες μέρες θα παίζει;
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/11/2025)
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών για το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειραιά
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών για το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειραιά
Το «After Dark» επιστρέφει - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «After Dark» επιστρέφει - Πότε κάνει πρεμιέρα;