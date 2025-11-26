Η νέα σεζόν του Survivor δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον ΣΚΑΪ. Πριν καν φτάσουμε στην πρεμιέρα του «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», το κανάλι βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μικρής –αλλά απολύτως εύλογης– θύελλας αντιδράσεων, εξαιτίας ενός τρέιλερ που έκανε τον γύρο του προγράμματος για οκτώ ολόκληρες ημέρες. Κι όμως, χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα θέασης για να παρατηρήσει κανείς το αδιανόητο: ένας χάρτης της Ελλάδας από τον οποίο… έλειπαν επτά νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.Κως, Λέρος, Σύμη, Κάλυμνος, Τήλος, Χάλκη και Νίσυρος απουσίαζαν από το γραφιστικό, δημιουργώντας μια εικόνα που προκάλεσε δικαιολογημένη αμηχανία και δηκτικά σχόλια στα social media. Το τρέιλερ αποσύρθηκε τελικά, μόνο αφού το λάθος αναγνώστηκε εσωτερικά — όμως, ακόμη και τότε, η αρχική λανθασμένη εκδοχή συνέχισε να προβάλλεται για μερικές ημέρες στο site του σταθμού.Εδώ όμως ξεκινά το πιο προβληματικό κομμάτι της ιστορίας: η πλήρης απουσία επίσημης τοποθέτησης από τον ΣΚΑΪ. Κανένα δελτίο Τύπου, καμία εξήγηση, ούτε μια τυπική συγγνώμη για ένα λάθος που, πέρα από τηλεοπτική αστοχία, αγγίζει και ευαίσθητα ζητήματα ακρίβειας όταν αναπαρίσταται ο χάρτης της χώρας.Σαν να μην έφτανε αυτό, η επικοινωνιακή διαχείριση πέρασε –άτυπα αλλά εμφανώς– στον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό, ο οποίος επεδίωξε να το ελαφρύνει με χιουμοριστική διάθεση, κάνοντας ειρωνικές αναφορές σε «διαβήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών». Το αποτέλεσμα; Περισσότερη αμηχανία, αφού το χιούμορ λειτούργησε ως υποκατάστατο της επίσημης στάσης που δεν υπήρξε ποτέ.Σε μια εποχή όπου ο τηλεοπτικός ανταγωνισμός είναι αμείλικτος και η εικόνα ενός καναλιού κρίνεται σε δευτερόλεπτα, τέτοια περιστατικά δεν κρίνονται αποκλειστικά από το αρχικό λάθος — αυτά συμβαίνουν. Η ουσία βρίσκεται στο πώς διορθώνεις, πώς εξηγείς, και κυρίως πώς σέβεσαι το κοινό σου όταν εκείνο ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις.Αυτή τη φορά, ο ΣΚΑΪ επέλεξε τη σιωπή. Και η σιωπή, ειδικά στη δημόσια σφαίρα, δεν λειτουργεί ποτέ υπέρ σου. Αντιθέτως, αφήνει το λάθος να «μιλά» μόνο του.Γιώργος ΠασχαλίδηςΠηγή: tvnea.com