Το 2011 ο Λούκας Γιώρκας εκπροσώπησε την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision με το “Whatch my dance”. Ο γνωστός τραγουδιστής ρωτήθηκε μέσα από ένα παιχνίδι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram , ποτε θα ξανά πάει στην Eurovision.

Ο ίδιος απάντησε:

“I don’t know yet. But I never say never!!!”,ηταν η απάντηση του τραγουδιστή.

Πηγή: TVNEA.COM