





Ο Γιώργος Λιάγκας δεν χάνει ευκαιρία να επαναφέρει το θέμα της ώρας στο «Πρωινό». Το πρωί της Παρασκευής, μάλιστα, δεν μπορούσε να μην το σχολιάσει, λέγοντας χαμογελαστός μόλις βγήκε στον αέρα: «Καλή σας ημέρα! Τι ώρα είναι; 09:08… Σιγά σιγά θα πάμε στη σωστή μας ώρα, που είναι στις 10:00. Νομίζω αυτή είναι η σωστή ώρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, το κανάλι φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξει την ώρα μετάδοσης του «Πρωινού», αλλά οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή με το νέο έτος, όταν θα επιστρέψει ξανά το ζωντανό πρόγραμμα.

Πηγή: tvnea.com