2025-11-27 10:46:31
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η χθεσινή μάχη τηλεθέασης στις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, με σημαντικές διαφορές να καταγράφονται στο δυναμικό κοινό.

Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε η «Super Κατερίνα» στον Alpha, η οποία σημείωσε 17,3%, διατηρώντας ξεκάθαρο προβάδισμα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην ψυχαγωγική πρωινή ζώνη.

Ακολούθησε το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 12%, το οποίο δείχνει να παραμένει σταθερό στις προτιμήσεις του κοινού, παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό. Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, που κατέγραψαν 10,9%.

Στα μονοψήφια ποσοστά κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές. Το «Buongiorno» στο MEGA σημείωσε 7,1%, ενώ ο «Breakfast @ Star» συγκέντρωσε 4,7%.

Πιο χαμηλά στον πίνακα, το «10 Παντού» στο Open κατέγραψε 2,9%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ1 έκλεισε τη λίστα με 2,7%.

Η εικόνα της χθεσινής ημέρας δείχνει πως η κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης παραμένει σταθερά στα χέρια της «Super Κατερίνα», με τους υπόλοιπους διεκδικητές να διαμορφώνουν μια μάχη με έντονες διακυμάνσεις και συχνές ανατροπές.



Πηγή: tvnea.com
