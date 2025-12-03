2025-12-03 13:10:59
Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star, όπου μίλησε για τη συμμετοχή της στη σειρά Άγιος Έρωτας, καθώς και για την εμπειρία της ως μέλος της κριτικής επιτροπής στο τηλεοπτικό show Your Face Sounds Familiar.

Αναφερόμενη στον χαρακτήρα της Χριστίνας στη σειρά «Άγιος Έρωτας», η Παπουτσάκη δήλωσε:

«Μου αρέσει πάρα πολύ η εξέλιξη αυτή της Χριστίνας. Μου αρέσει πολύ αυτή η τροπή», τονίζοντας τη δραματική πορεία του ρόλου της και την ανατροπή που φέρνει στην ιστορία της σειράς.

H συζήτηση στράφηκε στο Your Face Sounds Familiar, η Κατερίνα Παπουτσάκη θυμήθηκε την εμπειρία της στην κριτική επιτροπή.

«Έχουμε περάσει καταπληκτικά… Ήταν φανταστικά», σχολίασε, προσθέτοντας για την περίοδο της καραντίνας: «Όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και εμείς πηγαίναμε σε ένα μέρος με τρομερούς καλλιτέχνες».

«Πολύ ωραίο project… πολύ ταλέντο, πολύ καλή ενέργεια, συναγωνισμός και όχι ανταγωνιστική διάθεση», ενώ αναφερόμενη σε πιθανή επιστροφή, δήλωσε: «Θα το σκεφτόμουν, ναι».

Τέλος, σχολίασε τα ονόματα που ακούγονται για την παρουσίαση του προγράμματος: «Τις αγαπώ όλες πάρα πολύ», αναφερόμενη σε Κατερίνα Καραβάρου και Μπέττυ Μαγγίρα.

Πηγή: tvnea.com
