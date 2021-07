2021-07-27 11:26:32

«Χαλαρώνει» τα μέτρα προστασίας για τους ανήλικους επιβάτες των πτήσεων εσωτερικού προς τους νησιωτικούς προορισμούς η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα αυξάνονται διαρκώς, ενώ πολλά νησιά βρίσκονται ήδη στο «κόκκινο».



Συγκεκριμένα με νέα αεροπορική οδηγία που εξέδωσε σήμερα η ΥΠΑ «διορθώνει» την τελευταία notam, η οποία όριζε ότι για την επιβίβαση στο αεροσκάφος απαιτούνταν είτε rapid test έως 48 ωρών ή PCR έως 72 ωρών και για τους ανήλικους επιβάτες από 12 έως 17 ετών.



Πλέον με τη νέα οδηγία η ΥΠΑ ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό ότι για τους ανήλικους από 12 έως 17 ετών (γεννημένοι μετά την 1/7/2009) η υποχρέωση για επιβίβαση καλύπτεται και με βεβαίωση αρνητικού self test 24 ωρών.



Σε σχέση με την προϋπάρχουσα αεροπορική οδηγία πτήσεων εσωτερικού από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικούς προορισμούς, που έχει διάρκεια και ισχύει έως την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021, προστίθεται στις προϋποθέσεις για ταξίδια στην ηλικιακή κατηγορία 12-17 ετών και η δυνατότητα επιβίβασης με self test.



Να σημειωθεί ότι η διενέργεια self test δεν επιτρεπόταν έως τώρα και απλά υπήρχε η σύσταση για διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών κατά την επιστροφή τους από τα νησιά.

themaygeias

