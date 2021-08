greece-salonikia

Μια νέα πολύ ισχυρή και ριζικά μεταλλαγμένη παραλλαγή του Covid 19 η C.1.2 ανακαλύφθηκε στην Νότια Αφρική.Με βάση το South Africa's National Institute for Communicable Diseases και το KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform, μια νέα παραλλαγή του Covid 19 ανιχνεύθηκε στη Νότια Αφρική, η πιο ριζικά μεταλλαγμένη παραλλαγή μέχρι στιγμήςΜε βάση μελέτη επιστημόνων, προειδοποιούν ότι η νέα παραλλαγή θα μπορούσε να είναι πιο μολυσματική από την Delta και να νικήσει τα εμβόλια, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής και την πλατφόρμα KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing.Οι επιστήμονες ανίχνευσαν για πρώτη φορά την παράλλαξη C.1.2 τον Μάιο του 2021, διαπιστώνοντας ότι προερχόταν από την C.1, κάτι που οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ήταν εκπληκτικό καθώς η C.1 είχε εντοπιστεί τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2021.Η νέα παραλλαγή έχει «μεταλλαχθεί ουσιαστικά» σε σύγκριση με την C.1 και είναι πολύ περισσότερες μεταλλάξεις μακριά από τον αρχικό ιό που ανιχνεύθηκε στο Wuhan από οποιαδήποτε άλλη μετάλλαξη ανησυχίας ή μετάλλαξη ενδιαφέροντος που εντοπίστηκε μέχρι τώρα σε όλο τον κόσμο.Ενώ για πρώτη φορά εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική, η C.1.2 εμφανίστηκε έκτοτε στην Αγγλία, την Κίνα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τον Μαυρίκιο, τη Νέα Ζηλανδία, την Πορτογαλία και την Ελβετία.Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο αριθμός των διαθέσιμων αλληλουχιών της C.1.2 μπορεί να υποεκπροσωπείται έναντι της εξάπλωσης και της συχνότητας της παραλλαγής στη Νότια Αφρική και σε όλο τον κόσμο.Η μελέτη διαπίστωσε σταθερή αύξηση του αριθμού των γονιδιωμάτων C.1.2 στη μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής σε μηνιαία βάση, από 0,2% των γονιδιωμάτων που αναλύθηκαν τον Μάιο σε 1,6% τον Ιούνιο και στη συνέχεια στο 2% τον Ιούλιο, παρόμοια με τις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν με παραλλαγές Beta και Delta στη Νότια Αφρική.Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η γενεαλογία της παράλλαξης C.1.2 έχει ποσοστό μετάλλαξης περίπου 41,8 μεταλλάξεις ετησίως, το οποίο είναι σχεδόν δύο φορές ταχύτερο από το τρέχον παγκόσμιο ποσοστό μεταλλάξεων των άλλων παραλλαγών.Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι αυτή η σύντομη περίοδος αυξημένης εξέλιξης παρατηρήθηκε επίσης στις παραλλαγές Alpha, Beta και Gamma, υποδηλώνοντας ότι ένα μεμονωμένο γεγονός, ακολουθούμενο από μια αύξηση των κρουσμάτων, οδήγησε σε ταχύτερους ρυθμούς μετάλλαξης.Περισσότερες από τις μισές αλληλουχίες C.1.2 έχουν 14 μεταλλάξεις, αλλά έχουν παρατηρηθεί επιπρόσθετες μεταλλάξεις σε μερικές από τις ακολουθίες, υποδηλώνοντας ότι η εξέλιξη εντός της γενεαλογίας είναι ενεργή, σύμφωνα με τη μελέτη.Περίπου το 52% των μεταλλάξεων στην περιοχή ακίδων των αλληλουχιών C.1.2 έχουν παρατηρηθεί προηγουμένως σε άλλες παραλλαγές ανησυχίας και παραλλαγές ενδιαφέροντος.Οι μεταλλάξεις N440K και Y449H, που έχουν συσχετιστεί με ορισμένα αντισώματα, έχουν επίσης παρατηρηθεί σε αλληλουχίες C.1.2.Οι επιστήμονες τόνισαν ότι ο συνδυασμός αυτών των μεταλλάξεων, καθώς και οι αλλαγές σε άλλα μέρη του ιού, πιθανόν να βοηθήσουν τον ιό να αποφύγει τα αντισώματα και τις ανοσολογικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που έχουν ήδη μολυνθεί με τις παραλλαγές Alpha ή Beta.Οι επιστήμονες πρόσθεσαν ότι απαιτείται περαιτέρω εργασία για να κατανοηθεί ο ακριβής αντίκτυπος αυτών των μεταλλάξεων και να διαπιστωθεί εάν δίνουν στην παραλλαγή ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της παραλλαγής Delta.Τι ανακάλυψε ένας Τούρκος επιστήμοναςΗ μελέτη έρχεται την στιγμή που ένας επιστήμονας στην Τουρκία ανέφερε ενδείξεις ότι μια νέα παραλλαγή του κορωνοϊού είχε εντοπιστεί στη χώρα και με βάση τις δοκιμές που ανιχνεύουν μεταλλάξεις δεν συσχετίζονται με τις τρέχουσες παραλλαγές που έχουν ονοματιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).Ο Δρ Lütfi Camli δήλωσε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ενώ διεξήχθησαν δοκιμές για τον εντοπισμό της παρουσίας παραλλαγών στην Τουρκία, οι γιατροί βρήκαν μια νέα παραλλαγή χωρίς σύνδεση με τις άλλες παραλλαγές, φτάνοντας σε ποσοστό περίπου 50% - 60% των περιπτώσεων στη βόρεια επαρχία του Rize.O Τούρκος επιστήμονας τόνισε, ωστόσο, ότι είναι ακόμα ασαφές εάν έχουν βρει πραγματικά μια νέα παραλλαγή ή αν ήταν απλώς λανθασμένο αποτέλεσμα στις δοκιμές PCR.Επίσης τόνισε ότι είναι φυσιολογικό να εμφανίζονται νέες μεταλλάξεις σε μια επιδημία και ότι οι μεταλλάξεις που βρέθηκαν πρόσφατα στην Τουρκία μπορεί να μην έχουν καμία σοβαρή επίδραση στον τρόπο λειτουργίας του ιού.Ο ΠΟΥ είχε προσδιορίσει τέσσερις παραλλαγές ανησυχίας και τέσσερις παραλλαγές ενδιαφέροντος.Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) είχε εντοπίσει πέντε παραλλαγές ανησυχίας και έξι παραλλαγές ενδιαφέροντος./πηγή Banking News