Με έντονο ανταγωνισμό κύλησε η απογευματινή τηλεοπτική ζώνη, όπου στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκαν ισόπαλα δύο προγράμματα του Alpha: το «Deal» και οι «Οικογενειακές Ιστορίες», αμφότερα σημειώνοντας 15,5% στο δυναμικό κοινό.

Ακολούθησε με πολύ υψηλή επίδοση το «Live News» στο MEGA, το οποίο κατέγραψε 14,7%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «The Chase», επίσης στο MEGA, κινήθηκε σε εξαιρετικά επίπεδα με 13,4%. Στο STAR, ο «Τροχός της Τύχης» διατήρησε τη δυναμική του με ποσοστό 12,4%.

Πιο κάτω στη λίστα εμφανίστηκε το «Cash or Trash» του Star με 7%, ενώ το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 6,8%. Η ελληνική ταινία που προβλήθηκε επίσης από τον ΣΚΑΪ κατέγραψε 4,9%.

Στην ΕΡΤ1, το «Στούντιο 4» συγκέντρωσε 4,6%, ενώ στο Open η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» έφτασε το 4,3%. Το πρόγραμμα «Το Έχουμε» στον ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 2,9%, ενώ η επανάληψη του «5x5» στον ANT1 σημείωσε 2,4%.

Η εικόνα της ζώνης ολοκληρώθηκε με τη σειρά «Electra» στην ΕΡΤ1, η οποία κατέγραψε 1,4%, κλείνοντας τον πίνακα τηλεθέασης της απογευματινής ώρας.

